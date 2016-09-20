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ناشطان فلسطينيان في مخيم المية ومية يضربان عن الطعام تضامنا مع الاسرى أرسل الخبر



وقال الغزي: نحن اخوانكم من مخيمات الشتات هيثم الغزي وسعيد عطيه نعلن اضرابنا المفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالب اسرانا. ونوجه هذه الرسالة الى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وندعو الشعب الفلسطيني البطل للتضامن مع اسرانا حتى الحرية ."

قام الناشطان الفلسطينيان هيثم الغزي وسعيد عطية بنصب خيمة في مخيم المية ومية في صيدا واعلنا الاضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الاسرائيلي.وقال الغزي: نحن اخوانكم من مخيمات الشتات هيثم الغزي وسعيد عطيه نعلن اضرابنا المفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالب اسرانا. ونوجه هذه الرسالة الى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وندعو الشعب الفلسطيني البطل للتضامن مع اسرانا حتى الحرية ." صيدا أون لاين Saida Online