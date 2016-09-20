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ارغموا كلبهم على التقيؤ لإلتهامه مغلفاً يحتوي على ألف دولار ... أرسل الخبر



ونقلت قناة "دبليو كاي إم جي" التلفزيونية الأميركية عن كريستي لورنسون انها وزوجها تركا مغلفاً فيه ألف دولار، لتسديد دفعة لسيارتهما، على طاولة في المنزل بسانت أوغستين وعاد الزوج ليجد قطعاً من ورقة نقدية بقيمة 100 دولار مرمية على الأرض.

وقالت المرأة ان زوجها سكب مزيجاً في حنجرة الكلب "تويتي" فسرعان ما تقيأ باقي المبلغ.

وأكدت المرأة ان الجميع دهشوا ولم يجدوا أية كلمة ينطقون بها لكنهم سرعان ما بدأوا يضحكون ويعملون على جمع قطع الـ900 دولار.

وأشارت إلى ان الـ100 دولار الأولى التي وجدها زوجها كانت ممزقة جداً وتنقصها أرقام فتعذر عليهم اعادة جمعها لذا أعيدت إلى وزارة الخزانة مع رسالة تفسير ونأمل أن يتم استبدالها.

وقالت "أنا متأكدة من ان الأمر لن يتكرر وسنبقي المال بعيداً عنه من الآن فصاعداً"، حسب يو بي اي. أرغم زوجان من فلوريدا كلبهما على التقيؤ بعدما التهم مغلفاً يحتوي على مبلغ ألف دولار.ونقلت قناة "دبليو كاي إم جي" التلفزيونية الأميركية عن كريستي لورنسون انها وزوجها تركا مغلفاً فيه ألف دولار، لتسديد دفعة لسيارتهما، على طاولة في المنزل بسانت أوغستين وعاد الزوج ليجد قطعاً من ورقة نقدية بقيمة 100 دولار مرمية على الأرض.وقالت المرأة ان زوجها سكب مزيجاً في حنجرة الكلب "تويتي" فسرعان ما تقيأ باقي المبلغ.وأكدت المرأة ان الجميع دهشوا ولم يجدوا أية كلمة ينطقون بها لكنهم سرعان ما بدأوا يضحكون ويعملون على جمع قطع الـ900 دولار.وأشارت إلى ان الـ100 دولار الأولى التي وجدها زوجها كانت ممزقة جداً وتنقصها أرقام فتعذر عليهم اعادة جمعها لذا أعيدت إلى وزارة الخزانة مع رسالة تفسير ونأمل أن يتم استبدالها.وقالت "أنا متأكدة من ان الأمر لن يتكرر وسنبقي المال بعيداً عنه من الآن فصاعداً"، حسب يو بي اي. وكالات Saida Online