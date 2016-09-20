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بالصور.. أطباء ينجحون بإجراء عملية إسثنائية لإعادة اليد بعد بترها أرسل الخبر



وكان شياو تعرّض لإصابةٍ بالغة في عمله، ففي العاشر من الشهر الماضي، قطعت ماكينة يده في المصنع حيث يعمل وكسرت يده في هذا الحادث، فهمّ زملاؤه إلى وضع اليد المبتورة في كيس من الثلج ونقلوه إلى مستشفى صغير في ضاحية هونان في الصين على الفور، وبدورهم حوّله الأطباء إلى مستشفى كبير متخصص بالعمليات الجراحية لليد، ووجد الأطباء أنّه "من المستحيل وصل كف يده في ذراعه على الفور فارتأوا أن يربطوا الأنسجة بقدم الرجل للحفاظ على حياة اليد وبقيت مزروعة قبل إجراء عملية جديدة وهي إعادة اليد إلى مكانها".



وأشار الأطباء إلى أنّ علاج اليد لم ينتهِ وسيحتاج الشاب إلى عمليات أخرى، ومن جانبه قال المريض: "ما زلت شاباً ولا أستطيع العيش من دون يدي اليمنى".

وصف أطباء صينيون عمليةً جراحية أجروها لمواطن بـ"الإستثنائية"، إذ نجحوا بإجراء عملية مزدوجة لشاب يُدعى شياو وي، ووصلوا كفّ يده بشرايين رجله للحفاظ على حياة الأنسجة، وتركوها لأكثر من شهر ثمّ أعادوها إلى موضعها.وكان شياو تعرّض لإصابةٍ بالغة في عمله، ففي العاشر من الشهر الماضي، قطعت ماكينة يده في المصنع حيث يعمل وكسرت يده في هذا الحادث، فهمّ زملاؤه إلى وضع اليد المبتورة في كيس من الثلج ونقلوه إلى مستشفى صغير في ضاحية هونان في الصين على الفور، وبدورهم حوّله الأطباء إلى مستشفى كبير متخصص بالعمليات الجراحية لليد، ووجد الأطباء أنّه "من المستحيل وصل كف يده في ذراعه على الفور فارتأوا أن يربطوا الأنسجة بقدم الرجل للحفاظ على حياة اليد وبقيت مزروعة قبل إجراء عملية جديدة وهي إعادة اليد إلى مكانها".وأشار الأطباء إلى أنّ علاج اليد لم ينتهِ وسيحتاج الشاب إلى عمليات أخرى، ومن جانبه قال المريض: "ما زلت شاباً ولا أستطيع العيش من دون يدي اليمنى". وكالات Saida Online