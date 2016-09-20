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الشرطة البريطانية تبحث عن عضو تناسلي مقطوع.. ,والسبب!!؟ أرسل الخبر



وبحسب موقع Mirror News، فإن الشرطة البريطانية عثرت على الرجل، الذي لم يتمّ ذكر اسمه، وهو يبحث عن عضوه على الطريق بين الأشجار .

وبعد نقله إلى المستشفى، اضطرت الشرطة لإغلاق الطريق من أجل البحث عن العضو المفقود، والذي لم يتمّ العثور عليه حتى الآن .

صاحب العضو المبتور لم يتمكن من الإدلاء بشهادته أمام الشرطة، بسبب الألم الشديد الذي كان يعاني منه، لاسيما وأنه فقد كمية كبيرة من الدماء.

وبحسب شاهد عيان، فإن الرجل كان بحالةٍ رهيبة عندما عُثر عليه: “شاهدتُ الحادث بأكمله، لكني لم أستطع فعل شيء”.

الشرطة البريطانية اعتقلت الشاب المتورط (23 عاماً) الذي قطع عضو الرجل، وتنتظر شفاء الرجل الآخر بالكامل حتى يروي الحادثة بالتفصيل. قطع شابٌ بريطاني العضو التناسلي لرجلٍ أربعيني، على الطريق السريع بشارع A66 شمال بريطانيا، بسبب خلافٍ على “امرأة”!وبحسب موقع Mirror News، فإن الشرطة البريطانية عثرت على الرجل، الذي لم يتمّ ذكر اسمه، وهو يبحث عن عضوه على الطريق بين الأشجار .وبعد نقله إلى المستشفى، اضطرت الشرطة لإغلاق الطريق من أجل البحث عن العضو المفقود، والذي لم يتمّ العثور عليه حتى الآن .صاحب العضو المبتور لم يتمكن من الإدلاء بشهادته أمام الشرطة، بسبب الألم الشديد الذي كان يعاني منه، لاسيما وأنه فقد كمية كبيرة من الدماء.وبحسب شاهد عيان، فإن الرجل كان بحالةٍ رهيبة عندما عُثر عليه: “شاهدتُ الحادث بأكمله، لكني لم أستطع فعل شيء”.الشرطة البريطانية اعتقلت الشاب المتورط (23 عاماً) الذي قطع عضو الرجل، وتنتظر شفاء الرجل الآخر بالكامل حتى يروي الحادثة بالتفصيل. وكالات Saida Online