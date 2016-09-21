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ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق في صيدا الى ثلاثة بعد وفاة السوري خليل احمد دخيل أرسل الخبر



وبوفاة دخيل يكون قد ارتفع عدد ضحايا المركب السياحي الغارق في صيدا الى ثلاثة بعد وفاة راغدة وليد الميس من مواليد 1980 وابنتها هدى عبد الرزاق ياسين من مواليد 2003.

واكدت مصارد طبية ان المصابين الاخرين والذين بلغ عددهم تسعة اشخاص بحالة جيدة وقد غادر معظمهم المستشفيات. توفي السوري خليل احمد دخيل وهو من مواليد 1996 حيث كان يتلقى العلاج في مركز لبيب الطبي في صيدا.وبوفاة دخيل يكون قد ارتفع عدد ضحايا المركب السياحي الغارق في صيدا الى ثلاثة بعد وفاة راغدة وليد الميس من مواليد 1980 وابنتها هدى عبد الرزاق ياسين من مواليد 2003.واكدت مصارد طبية ان المصابين الاخرين والذين بلغ عددهم تسعة اشخاص بحالة جيدة وقد غادر معظمهم المستشفيات. صيدا أون لاين Saida Online