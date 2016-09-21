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بالفيديو.. بطة تستنجد بعابر سبيل لانقاذ صغارها من حفرة صرف المياه أرسل الخبر



يظهر في مقطع الفيديو أن الرجل كان يمشي في الشارع فسمع صوت البطة الأم وأبنائها الصغار، فهرع لمساعدتها حيث قام بالتواصل مع فرع الإطفاء في المدينة والذين بدورهم لبوا النداء على وجه السرعة وقاموا بفتح المنهل وأخراج الصغار، ثم ترقبوهم جميعاً حتى عبروا المنطقة الخطرة لتستمتع البطة الأم بصغارها الذين احاطوها شوقا .



يظهر المقطع تفانيا في العمل من قبل القسم المختص كما ويبين الجانب الإنساني المتمثل في مساعدة هذه المخلوقات الصغيرة.



أظهر مقطع فيديو تجلي الإنسانية والرحمة في أورع صورهما عندما تعاون عدد من رجال الأطفاء لإرجاع أفراخ بطة إليها بعد انزلاقهم في أحد منافذ الصرف الصحي بعدما قامت هذه البطة بتنبيه أحد المارة في تصرف نادر...يظهر في مقطع الفيديو أن الرجل كان يمشي في الشارع فسمع صوت البطة الأم وأبنائها الصغار، فهرع لمساعدتها حيث قام بالتواصل مع فرع الإطفاء في المدينة والذين بدورهم لبوا النداء على وجه السرعة وقاموا بفتح المنهل وأخراج الصغار، ثم ترقبوهم جميعاً حتى عبروا المنطقة الخطرة لتستمتع البطة الأم بصغارها الذين احاطوها شوقا .يظهر المقطع تفانيا في العمل من قبل القسم المختص كما ويبين الجانب الإنساني المتمثل في مساعدة هذه المخلوقات الصغيرة. وكالات Saida Online