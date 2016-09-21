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فيديو صادم- مهر ابنة ملك البحرين من الشيخ زايد بن سلطان.. ستذهل مما ستشاهد! أرسل الخبر



فمن المعروف ان اهم شيء يقدم عند الزواج هو المهر الذي قد يختلف من شخص لآخر بحسب أمكانياته المادية وقدراته وبالطبع الأتفاق بين الأهل وبعضهم وتكون هناك عادات منتشرة او قيم محددة ومتداولة او متعارف عليها بين الجميع وتختلف القيمة كثيراً عند زيجات ابناء الملوك ورؤساء الدول فتبلغ حدود لا نراها كثيرا او قد نراها دائما ولكن بالأخبار والنشرات فهي حقاً تتخطى الحدود .

ويظهر بالفيديو صناديق تحتوي على مجوهرات بقيمة 50 مليون درهم وباقي الصناديق تحتوي على باقي المهر الذي تبلغ قيمته 250 مليون درهم .



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح مهر ابنة ملك البحيرن الشيخة نوره بنت حمد بن عيسى آل خليفة.فمن المعروف ان اهم شيء يقدم عند الزواج هو المهر الذي قد يختلف من شخص لآخر بحسب أمكانياته المادية وقدراته وبالطبع الأتفاق بين الأهل وبعضهم وتكون هناك عادات منتشرة او قيم محددة ومتداولة او متعارف عليها بين الجميع وتختلف القيمة كثيراً عند زيجات ابناء الملوك ورؤساء الدول فتبلغ حدود لا نراها كثيرا او قد نراها دائما ولكن بالأخبار والنشرات فهي حقاً تتخطى الحدود .ويظهر بالفيديو صناديق تحتوي على مجوهرات بقيمة 50 مليون درهم وباقي الصناديق تحتوي على باقي المهر الذي تبلغ قيمته 250 مليون درهم . Saida Online