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ميزة جديدة في "واتس آب" ولكن مزعجة! أرسل الخبر



وستكون هذه الميزة الوسيلة الأفضل للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المستخدمين ضمن دردشات المجموعات.

كما أضاف واتس آب ميزة أخرى تتعلق بالرد على رسائل محددة ضمن مجموعة الدردشة، ويذكر أن التطبيق يتيح فرصة كتم صوت دردشة المجموعات لفترة محددة أو لأجل غير مسمى. ولكن الميزة الجديدة ستسمح للمشاركين في المحادثات بالرد رغما عنهم.



ويبدو أن الطريقة الوحيدة لإيقاف تفعيل هذه الميزة هو مغادرة مجموعة الدردشة كليا، أو إيقاف الإشعارات من تطبيق واتس أب.



ويجب على المستخدمين طلب أو تحديد شخص ما من المجموعة من خلال إرسال الرمز @ ومن ثم كتابة الاسم المحدد لتظهر قائمة تحوي أسماء الأشخاص الموجودين في مجموعة الدردشة.



ويذكر أن هذه الميزة موجودة بالفعل لدى بعض التطبيقات مثل Slack وتيليغرام، كما تركز واتس آب على مجموعة من الميزات الأخرى مثل إمكانية تبادل الوثائق. أدخل واتس آب تحديثا جديدا ربما يكون الأكثر إزعاجا للمستخدمين من خلال إمكانية استدعاء أي شخص موجود ضمن مجموعة الدردشة على الرغم من تفعيل خاصية كتم صوت الدردشات.وستكون هذه الميزة الوسيلة الأفضل للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المستخدمين ضمن دردشات المجموعات.كما أضاف واتس آب ميزة أخرى تتعلق بالرد على رسائل محددة ضمن مجموعة الدردشة، ويذكر أن التطبيق يتيح فرصة كتم صوت دردشة المجموعات لفترة محددة أو لأجل غير مسمى. ولكن الميزة الجديدة ستسمح للمشاركين في المحادثات بالرد رغما عنهم.ويبدو أن الطريقة الوحيدة لإيقاف تفعيل هذه الميزة هو مغادرة مجموعة الدردشة كليا، أو إيقاف الإشعارات من تطبيق واتس أب.ويجب على المستخدمين طلب أو تحديد شخص ما من المجموعة من خلال إرسال الرمز @ ومن ثم كتابة الاسم المحدد لتظهر قائمة تحوي أسماء الأشخاص الموجودين في مجموعة الدردشة.ويذكر أن هذه الميزة موجودة بالفعل لدى بعض التطبيقات مثل Slack وتيليغرام، كما تركز واتس آب على مجموعة من الميزات الأخرى مثل إمكانية تبادل الوثائق. MTV Saida Online