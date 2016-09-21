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فهد الحريري ينفي كل ما ينشر عن بيع العقارات بكفرفالوس! أرسل الخبر



وأكد المكتب أن هذه العقارات غير معروضة للبيع، وكل ما ينشر بهذا الخصوص ليس صحيحا ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وكانت أشارت "النهار" إلى ان مليون و700 ألف متر مربع هي مساحة العقارات التي يتم التفاوض على بيعها في بلدة كفرفالوس عند مدخل مدينة جزين، بين مالكها فهد رفيق الحريري وآل تاج الدين الراغبين في شرائها .



ويبلغ عدد العقارات المنوي بيعها 16، هي: 75، 141، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151،152، 153، 154، 155، 156، 157، وتملكها شركة زينة العقارية، ويقال إن ملكيتها مشتركة بين السيدة نازك الحريري وابنتها هند وفهد الحريري الذي يملك الحصة الاكبر منها، والتي كانت قد عرضت للبيع في أوقات سابقة ولم تنجز الصفقة لاسباب عدة مجهولة، إلى أن عادت اليوم الى السوق العقارية بحسب صحيفة "النهار". نفى مكتب الشيخ فهد الحريري ما نشرته جريدة "النهار" في عددها الصادر الأربعاء 21 أيلول عن مفاوضات تجري لبيع العقارات المملوكة لآل الحريري في بلدة كفرفالوس عند مدخل مدينة جزين.وأكد المكتب أن هذه العقارات غير معروضة للبيع، وكل ما ينشر بهذا الخصوص ليس صحيحا ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.وكانت أشارت "النهار" إلى ان مليون و700 ألف متر مربع هي مساحة العقارات التي يتم التفاوض على بيعها في بلدة كفرفالوس عند مدخل مدينة جزين، بين مالكها فهد رفيق الحريري وآل تاج الدين الراغبين في شرائها .ويبلغ عدد العقارات المنوي بيعها 16، هي: 75، 141، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151،152، 153، 154، 155، 156، 157، وتملكها شركة زينة العقارية، ويقال إن ملكيتها مشتركة بين السيدة نازك الحريري وابنتها هند وفهد الحريري الذي يملك الحصة الاكبر منها، والتي كانت قد عرضت للبيع في أوقات سابقة ولم تنجز الصفقة لاسباب عدة مجهولة، إلى أن عادت اليوم الى السوق العقارية بحسب صحيفة "النهار". الوكالة الوطنية Saida Online