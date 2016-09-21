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توتر محدود في مخيم عين الحلوة على خلفية اغلاق الشارع الفوقاني أرسل الخبر

يسود توتر محدود في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة عند مفرق سوق الخضار على خلفية محاولة اقارب الفلسطيني سيمون طه الذي اغتيل منذ يومين اغلاق الطريق، حيث سمع اطلاق نار من قبل بعض المقنعين لمنعهم من اقفال الطريق. وجاء ذلك بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع موسع للجان الاحياء والقواطع لمتابعة تفاصيل جريمة الاغتيال، حيث دعوا القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة لمنع تكرار عمليات الاغتيال والكشف عن المجرمين ومحاسبتهم. صيدا أون لاين