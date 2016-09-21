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انفجار قذيقة صاروخية واطلاق نار كثيف في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة أرسل الخبر



ولم يفد عن وقوع اي اصابات واقتصرت الاضرار على بعض واجهات المحال التجارية.

ويشهد المخيم توترا امنيا واستنفارا عسكريا وتجري اتصالات بين القيادات الفلسطينية لمعرفة مصدر اطلاق القذيفة ومنع تدهور الوضع الامني داخل المخيم.







سمع منذ قليل انفجار قذيفة صاروخية واطلاق نار كثيف في الشارع الفوقاني بالقرب من مفرق سوق الخضار داخل مخيم عين الحلوة.ولم يفد عن وقوع اي اصابات واقتصرت الاضرار على بعض واجهات المحال التجارية.ويشهد المخيم توترا امنيا واستنفارا عسكريا وتجري اتصالات بين القيادات الفلسطينية لمعرفة مصدر اطلاق القذيفة ومنع تدهور الوضع الامني داخل المخيم. صيدا أون لاين