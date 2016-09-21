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اشتباكات في مخيم عين الحلوة تستخدم فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية أرسل الخبر



وقد اشارت مصادر فلسطينية مطلعة الى ان الاشتباك وقع بين مجموعة الاسلامي المتشدد بلال بدر من جهة وبين عناصر تنتمي لحركة فتح من جهة اخرى.

ولم يفد حتى الان عن سقوط اي اصابة نتيجة الاشتباكات فيما تضرر عدد من المنازل والسيارات والمحلات التجارية.

وقد شهدت بعض احياء المخيم نزوحا جزئيا خصوصا في الاحياء التي تشهد توتراً واطلاق نار كثيف. تأزم الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة ليتحول الى اشتباك مسلح استخدمت فيه الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في محور سوق الخضار الشارع الفوقاني.وقد اشارت مصادر فلسطينية مطلعة الى ان الاشتباك وقع بين مجموعة الاسلامي المتشدد بلال بدر من جهة وبين عناصر تنتمي لحركة فتح من جهة اخرى.ولم يفد حتى الان عن سقوط اي اصابة نتيجة الاشتباكات فيما تضرر عدد من المنازل والسيارات والمحلات التجارية.وقد شهدت بعض احياء المخيم نزوحا جزئيا خصوصا في الاحياء التي تشهد توتراً واطلاق نار كثيف. صيدا أون لاين Saida Online