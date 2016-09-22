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اليكم المميزات الجديدة بالتفصيل لنظام IOS 10 الجديد من أبل أرسل الخبر



وفي حين أنّ كثرا يعتقدون أنّ المزايا اقتصرت على مزيد من التفاعل في الرسائل النصية الخاصة بأجهزة "آبل" او ما يعرف بـ iMessage، إلا أنّ التحديث حمل عدداً كبيراً من التغييرات.

مزيد من الخيارات عند الدخول الى تطبيق الروزنامة للنظر في موعد قريب، يقترح "آيفون" خيارات لطريقة الوصول لمكان الموعد، مطاعم، أماكن للتزوّد بالوقود وغيرها لتشكيل نوع من الدراسة المصغّرة عن المشروع المستقبلي وكيفية تقصير المسافة والعثور على أي غرض او معلومة قد يحتاجها المستخدم.



الرسائل الإلكترونية

يتيح iOS 10 إلغاء الاشتراك بالقوائم التلقائية بسهولة بالدخول إلى الرسالة، والضغط أعلى الشاشة.

أيضاً يمكن تحفيظ الرسالة وأرشفتها أو حتى تعيينها كغير مقروءة فقط بتمرير الإصبع على الرسالة.

الكاميرا والموسيقىلم تعد تنقطع الموسيقى عند استخدام الكاميرا لتصوير الصور فقط. وبهذه الحالة، اذا ما كان "آيفون" يُستخدم لبث الموسيقى عبر جهاز متّصل مثلاً مكبّر صوت، لن تنقطع الموسيقى عند محاولة التقاط صور بنفس الجهاز.



تخفيف الصرف

تبادل الصور على تطبيق "iMessage" يأخذ كثيراً من باقة البيانات، وذلك لأن الصور تصل بحجمها الكامل.

إلا أنّ iOS 10 يتيح إرشاد الصرف عبر تمكين إرسال الصور ولكن بجودة أقل تماماً كما يفعل تطبيق "واتساب".

والفرق أنّ تطبيق "واتساب" يتيح هذه الميزة تلقائياً بحيث إنّه يقلّل من حجم الصورة تلقائياً قبل إرسالها.

امّا في تطبيق رسائل "آبل"، فيمكن تفعيل هذه الميزة فقط عند اتصال الهاتف بشبكة شريحة الهاتف وبالتالي التخفيف من صرف الباقة.



بحث مفصّل

عند الضغط على أي كلمة أو عبارة، تظهر خيارات النسخ، اللصق والبحث أو "Lookup".

لكنّ خيارات إضافية أصبحت متاحة وهي البحث في موقع "ويكيبيديا"، بالإضافة للبحث في تطبيق "آبل" للموسيقى، ومتجر التطبيقات، ومتصفّح "سافاري".



فتح القفل

ولّى زمن فتح قفل أجهزة "آيفون" بتمرير الإصبع من اليسار الى اليمين.

لكن يمكن إعادة بعض مكونات الميزة التقليدية وذلك بالدخول الى الإعدادات، عام، إمكانية الوصول، زر الصفحة الرئيسية ومن ثمّ تمكين: "وضع الإصابع لفتح القفل" للحصول على الأسلوب التقليدي مرة أخرى.

وقت النومعند الدخول لتطبيق الساعة، سيظهر في الأسفل علامة سرير وعبارة "وقت النوم".

هذه الميزة الجديدة تساعد المستخدمين على تحديد وقت نومهم اليومي وبالتالي تنظيم وقت دخولهم للسرير إستعداداً للنوم.



المزيد عبر "سافاري"

يساعد المتصفح على الدخول الى المواقع الإلكترونية وفتح الروابط بسرعة. وفي حال كان لدينا عدد كبير من الصفحات المفتوحة، يمكن إقفالها جميعاً بكبسة واحدة.

إلى جانب ذلك وباستخدام ميزة 3D Touch، يمكن الدخول الى "سافاري" من تطبيق الرسائل، "فيسبوك" وغيره، عبر الضغط بقوة على الرابط وبتمرير الإصبع.

ويتيح iOS 10 تحفيظ الصفحة أو حتى أخذ صورة منها وكل ذلك دون الحاجة لمغادرة التطبيق الأساسي.



الأخبار

لمحبّي القراءة وتحديداً الاطلاع على كل جديد عبر تطبيق News، يمكن الآن عبر المرفقات الحصول على أهم الأخبار دون الحاجة للدخول للهاتف.

بتمرير الإصبع من اليسار الى اليمين، سيظهر خبر أو ثلاثة وفقاً للتفعيل المسبق للميزة.

وسيظهر ملخّص صغير عن كل خبر مع صورة عنه من داخل مرفقات التنبيهات الجديدة بنظام iOS 10.



الموسيقى

لمن يستمع كثيراً للموسيقى ويفضّل تحميلها، هنالك ميزة جديدة تتيح التخلّي التلقائي عما لم يستمع إليه المستخدم منذ مدة زمنية معينة.

لتعيين ذلك، يجب الدخول الى الإعدادات، الموسيقى ومن ثم الضغط على زر التحميل وتعيين الفترة الزمنية اللازمة قبل مسح المقاطع الموسيقية.

أيضاً، يمكن تحميل الموسيقى فقط بالضغط على زر الإضافة +، وبالتالي الاستماع لكل الموسيقى المضافة دون الاتصال بالإنترنت.



ضوء الفلاش

للتخفيف من استهلاك البطارية عند استخدام ضوء الفلاش، يمكن استخدام ضوء خافت واقل قوة.

لتفعيل ذلك، على المستخدم الضغط بقوة على زر الضوء واختيار قوة الضوء بين ثلاثة خيارات.

الميزة متاحة فقط لمستخدمي "آيفون 6S"، "آيفون 6S بلاس" وأجهزة "آيفون 7" و"آيفون 7 بلاس".



رسائل معبّرة

بالإضافة للرسائل المخفية، الرسائل الناضبة GIF، يمكن تحميل ملصقات من متجر "آبل ستور".

كما يمكن الرد على رسالة المرسل بالضغط عليها مطوّلاً واختيار عدد من الردود الحركية كالقلب، الابتسامة وغيرها.



حذف التطبيقات

يتيح iOS 10 حذف أي تطبيق من أجهزة "آيفون"، بما في ذلك تطبيق البورصة، الساعة، وحتى تطبيق الساعة "آبل ووتش".



الكاميرا

في حال أراد المستخدم إيضاح وتكبير اي غرض او شيء أمامه، يمكن القيام بذلك بواسطة الكاميرا والتي يمكن تحويلها لمكبّر.

للقيام بذلك، يجب الدخول الى الإعدادات، إمكانية الوصول، زر الصفحة الرئيسية ومن ثمّ تمكين "المكبّر" او Magnifier. وسيتم تفعيل المكبّر بالضغط ثلاثة مرات متتالية على زر هوم.



تطبيق الصوّر

أصبح أكثر ذكاءً بحيث إنّه يبحث في الصور عبر ميزة التعرّف إلى الوجوه ليرتّب الصور وفقاً لمن فيها.

أيضاً، يمكن البحث في الصور بواسطة محتواها باستخدام المساعدة الذكية "سيري". فمثلاً يمكن الطلب من "سيري" أن تبحث عن الصور التي تحتوي على أشجار وفيها "آدم" لتقوم "سيري" بإظهار جميع صور "آدم" التي تحتوي على أشجار.



إيقاظ الهاتف

يمكن الإيقاظ من دون الضغط على زر هوم بالتقاط الهاتف ورفعه.

الميزة متاحة فقط لمستخدمي "آيفون 6S"، "آيفون 6S بلاس" وأجهزة "آيفون 7" و"آيفون 7 بلاس". مع صدور هاتفي "آيفون 7" و"آيفون 7 بلاس"، أصبح نظام تشغيل "iOS 10" متاحاً للجميع لتحميله واستكشاف مزاياه الجديدة.وفي حين أنّ كثرا يعتقدون أنّ المزايا اقتصرت على مزيد من التفاعل في الرسائل النصية الخاصة بأجهزة "آبل" او ما يعرف بـ iMessage، إلا أنّ التحديث حمل عدداً كبيراً من التغييرات.مزيد من الخيارات عند الدخول الى تطبيق الروزنامة للنظر في موعد قريب، يقترح "آيفون" خيارات لطريقة الوصول لمكان الموعد، مطاعم، أماكن للتزوّد بالوقود وغيرها لتشكيل نوع من الدراسة المصغّرة عن المشروع المستقبلي وكيفية تقصير المسافة والعثور على أي غرض او معلومة قد يحتاجها المستخدم.الرسائل الإلكترونيةيتيح iOS 10 إلغاء الاشتراك بالقوائم التلقائية بسهولة بالدخول إلى الرسالة، والضغط أعلى الشاشة.أيضاً يمكن تحفيظ الرسالة وأرشفتها أو حتى تعيينها كغير مقروءة فقط بتمرير الإصبع على الرسالة.الكاميرا والموسيقىلم تعد تنقطع الموسيقى عند استخدام الكاميرا لتصوير الصور فقط. وبهذه الحالة، اذا ما كان "آيفون" يُستخدم لبث الموسيقى عبر جهاز متّصل مثلاً مكبّر صوت، لن تنقطع الموسيقى عند محاولة التقاط صور بنفس الجهاز.تخفيف الصرفتبادل الصور على تطبيق "iMessage" يأخذ كثيراً من باقة البيانات، وذلك لأن الصور تصل بحجمها الكامل.إلا أنّ iOS 10 يتيح إرشاد الصرف عبر تمكين إرسال الصور ولكن بجودة أقل تماماً كما يفعل تطبيق "واتساب".والفرق أنّ تطبيق "واتساب" يتيح هذه الميزة تلقائياً بحيث إنّه يقلّل من حجم الصورة تلقائياً قبل إرسالها.امّا في تطبيق رسائل "آبل"، فيمكن تفعيل هذه الميزة فقط عند اتصال الهاتف بشبكة شريحة الهاتف وبالتالي التخفيف من صرف الباقة.بحث مفصّلعند الضغط على أي كلمة أو عبارة، تظهر خيارات النسخ، اللصق والبحث أو "Lookup".لكنّ خيارات إضافية أصبحت متاحة وهي البحث في موقع "ويكيبيديا"، بالإضافة للبحث في تطبيق "آبل" للموسيقى، ومتجر التطبيقات، ومتصفّح "سافاري".فتح القفلولّى زمن فتح قفل أجهزة "آيفون" بتمرير الإصبع من اليسار الى اليمين.لكن يمكن إعادة بعض مكونات الميزة التقليدية وذلك بالدخول الى الإعدادات، عام، إمكانية الوصول، زر الصفحة الرئيسية ومن ثمّ تمكين: "وضع الإصابع لفتح القفل" للحصول على الأسلوب التقليدي مرة أخرى.وقت النومعند الدخول لتطبيق الساعة، سيظهر في الأسفل علامة سرير وعبارة "وقت النوم".هذه الميزة الجديدة تساعد المستخدمين على تحديد وقت نومهم اليومي وبالتالي تنظيم وقت دخولهم للسرير إستعداداً للنوم.المزيد عبر "سافاري"يساعد المتصفح على الدخول الى المواقع الإلكترونية وفتح الروابط بسرعة. وفي حال كان لدينا عدد كبير من الصفحات المفتوحة، يمكن إقفالها جميعاً بكبسة واحدة.إلى جانب ذلك وباستخدام ميزة 3D Touch، يمكن الدخول الى "سافاري" من تطبيق الرسائل، "فيسبوك" وغيره، عبر الضغط بقوة على الرابط وبتمرير الإصبع.ويتيح iOS 10 تحفيظ الصفحة أو حتى أخذ صورة منها وكل ذلك دون الحاجة لمغادرة التطبيق الأساسي.الأخبارلمحبّي القراءة وتحديداً الاطلاع على كل جديد عبر تطبيق News، يمكن الآن عبر المرفقات الحصول على أهم الأخبار دون الحاجة للدخول للهاتف.بتمرير الإصبع من اليسار الى اليمين، سيظهر خبر أو ثلاثة وفقاً للتفعيل المسبق للميزة.وسيظهر ملخّص صغير عن كل خبر مع صورة عنه من داخل مرفقات التنبيهات الجديدة بنظام iOS 10.الموسيقىلمن يستمع كثيراً للموسيقى ويفضّل تحميلها، هنالك ميزة جديدة تتيح التخلّي التلقائي عما لم يستمع إليه المستخدم منذ مدة زمنية معينة.لتعيين ذلك، يجب الدخول الى الإعدادات، الموسيقى ومن ثم الضغط على زر التحميل وتعيين الفترة الزمنية اللازمة قبل مسح المقاطع الموسيقية.أيضاً، يمكن تحميل الموسيقى فقط بالضغط على زر الإضافة +، وبالتالي الاستماع لكل الموسيقى المضافة دون الاتصال بالإنترنت.ضوء الفلاشللتخفيف من استهلاك البطارية عند استخدام ضوء الفلاش، يمكن استخدام ضوء خافت واقل قوة.لتفعيل ذلك، على المستخدم الضغط بقوة على زر الضوء واختيار قوة الضوء بين ثلاثة خيارات.الميزة متاحة فقط لمستخدمي "آيفون 6S"، "آيفون 6S بلاس" وأجهزة "آيفون 7" و"آيفون 7 بلاس".رسائل معبّرةبالإضافة للرسائل المخفية، الرسائل الناضبة GIF، يمكن تحميل ملصقات من متجر "آبل ستور".كما يمكن الرد على رسالة المرسل بالضغط عليها مطوّلاً واختيار عدد من الردود الحركية كالقلب، الابتسامة وغيرها.حذف التطبيقاتيتيح iOS 10 حذف أي تطبيق من أجهزة "آيفون"، بما في ذلك تطبيق البورصة، الساعة، وحتى تطبيق الساعة "آبل ووتش".الكاميرافي حال أراد المستخدم إيضاح وتكبير اي غرض او شيء أمامه، يمكن القيام بذلك بواسطة الكاميرا والتي يمكن تحويلها لمكبّر.للقيام بذلك، يجب الدخول الى الإعدادات، إمكانية الوصول، زر الصفحة الرئيسية ومن ثمّ تمكين "المكبّر" او Magnifier. وسيتم تفعيل المكبّر بالضغط ثلاثة مرات متتالية على زر هوم.تطبيق الصوّرأصبح أكثر ذكاءً بحيث إنّه يبحث في الصور عبر ميزة التعرّف إلى الوجوه ليرتّب الصور وفقاً لمن فيها.أيضاً، يمكن البحث في الصور بواسطة محتواها باستخدام المساعدة الذكية "سيري". فمثلاً يمكن الطلب من "سيري" أن تبحث عن الصور التي تحتوي على أشجار وفيها "آدم" لتقوم "سيري" بإظهار جميع صور "آدم" التي تحتوي على أشجار.إيقاظ الهاتفيمكن الإيقاظ من دون الضغط على زر هوم بالتقاط الهاتف ورفعه.الميزة متاحة فقط لمستخدمي "آيفون 6S"، "آيفون 6S بلاس" وأجهزة "آيفون 7" و"آيفون 7 بلاس". العربي الجديد Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي