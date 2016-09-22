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خبر يهزّ لبنان... اللاجئون السوريون تحركوا لإعلان إمارة داعش؟! أرسل الخبر



وقد نسب ناشرو الخبر معلوماتهم للوكالة الوطنية للإعلام الأمر الذي اكسب الخبر مصداقية لدى المواطنين مثيراً بلبلة في أوساطهم وفي المناطق.

إلا أن الوكالة الوطنية للإعلام سرعان ما نفت الخبر في بيان صدر عنها قالت فيه:

يهم "الوكالة الوطنية للاعلام" ان تنفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر خدمة الواتس أب عن تحركات للنازحين السوريين باعداد كبيرة في البقاع والشمال والمخيمات في بيروت وصيدا، ويرجح ان هذه الليلة قد تكون ساعة الصفر لبناء امارة داعش في لبنان.

وتحذر الوكالة من نسب اي خبر اليها من دون التأكد من مصدره. انتشر خبر بين المواطنين اللبنانيين عبر خدمة الواتساب يفيد عن استعدادات يقيمها النازحون السوريون في مختلف المناطق اللبنانية من اجل القيام بعمل امني، وذلك تزامناً مع إنطلاق ساعة الصفر لإعلان إمارة داعش في لبنان.وقد نسب ناشرو الخبر معلوماتهم للوكالة الوطنية للإعلام الأمر الذي اكسب الخبر مصداقية لدى المواطنين مثيراً بلبلة في أوساطهم وفي المناطق.إلا أن الوكالة الوطنية للإعلام سرعان ما نفت الخبر في بيان صدر عنها قالت فيه:يهم "الوكالة الوطنية للاعلام" ان تنفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر خدمة الواتس أب عن تحركات للنازحين السوريين باعداد كبيرة في البقاع والشمال والمخيمات في بيروت وصيدا، ويرجح ان هذه الليلة قد تكون ساعة الصفر لبناء امارة داعش في لبنان.وتحذر الوكالة من نسب اي خبر اليها من دون التأكد من مصدره. الجديد Saida Online