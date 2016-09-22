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اجتماع لـ "القيادة السياسة للفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية" في لبنان أرسل الخبر



1- توجه الفصائل التحية لشعبنا الفلسطيني على ارض وطننا فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة لصمودهم واستمرارهم في انتفاضتهم الباسلة ضد العدو الصهيوني وللشهداء الاكرم منا جميعا الذين تغتالهم قوات الاحتلال الاسرائيلي بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم اجمع.



2- توجه الفصائل تحية كفاحية للاسرى والمعتقلين الذين هم في مواجهة دائمة ومستمرة مع إدارة سجون ومعتقلات العدو الصهيوني الغاشم، كما تهنئ الاسرى الابطال محمد ومحمود بلبول ومالك القاضي بلال كايد ورفاقهم الاسرى الذين انتصروا بصمودهم العظيم وبالارادة والعزيمة في معركة الامعاء الخاوية على جلاديهم، حيث اضافوا نصراً جديداً لسجل الانتصارات التي حققتها الحركة الاسيرة الفلسطينية منذ نشأتها.



3- نؤكد على حماية الوجود الفلسطيني في لبنان وعلى المحافظة على امن المخيمات الفلسطينية واستقرارها، ونشدد على تفعيل دور القوة الامنية المشتركة في مخيم عين الحلوة في ضبط الوضع الامني وملاحقة العابثين بامن المخيم وتوقيفهم ومحاسبتهم وخصوصا الذين يثبت تورطهم في عملية الاغتيال واخرها اغتيال الاخوة سيمون طه وعلي البحتي وكل الشهداء في جرائم الاغتيال الاثمة وتسليمهم للعدالة



4- نؤكد حرصنا على السلم الاهلي في لبنان وتعزيز العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وان امن المخيمات هو جزء من امن لبنان والفلسطينيون عامل من عوامل الاستقرار والسلم الاهلي، ونطالب الحكومة اللبنانية بمقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والانسانية والاجتماعية والقانونية والامنية، واقرار الحقوق المدنية وخصوصا حقي العمل والتملك بما يحفظ سيادة لبنان وحق العودة.



5- تثمين دور اهلنا في المخيمات ومتابعة تحصين الوضع الامني والتعاون مع الفصائل والقوى لوأد الفتنة وتعزيز الامن والاستقرار وخاصة في الاحداث الاخيرة التي جرت في مخيمات عين الحلوة والبص والبداوي.



6- تقدير موقف اخواننا اللبنانيين على كافة المستويات السياسية والعسكرية والامنية في تعاطيها مع موضوع المطلوبين الذي سلموا انفسهم من اجل انهاء ملفاتهم وعودتهم الى حياتهم الطبيعية، وكذلك تسهيل حرية الحركة والتنقل وادخال مواد البناء الى داخل المخيمات.



7- قررت القيادة الفلسطينية تشكيل وفد للقاء مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود تأكيدا على التعاون والتكامل من اجل حماية وصون امن المخيمات والجوار، ورفضا لان تكون المخيمات ممرا او مستقرا للعبث بالعلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية.



8- كلفت القيادة الفلسطينية اللجنة الامنية العليا والقوة الامنية المشتركة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة.



9- تبقى اجتماعات القيادة السياسية للفصائل مفتوحة لمتابعة كافة التطورات.



10- فيما يتعلق بالتصريحات المستهجنة التي صدرت حول معارضة منح الجنسية اللبنانية لابناء الام اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، فاننا نؤكد في هذا الاطار على حقنا في العودة الى وطننا فلسطين وتمسكنا بهويتنا الوطنية الفلسطينية ورفضنا للتوطين، ونأمل التعامل بهذا الموضوع من مبدأ المساواة لكافة الامهات دون استثناء او تمييز.



11- نؤكد المطلب الرسمي الذي يعتبر اعمار مخيم نهر البارد مصلحة قومية وطنية اخوية لبنانية كما هي فلسطينية، ولذلك نهيب بالدعم الاخوي العربي والدولي لتأمين الموارد اللازمة لانجاز اعمار المخيم تنفيذا للوعود والتزاما اخلاقيا وسياسيا لطي هذا الملف.



12- تؤكد الفصائل تمسكها بكافة المطالب التي تضمنتها المذكرة الفلسطينية التي قدمت إلى إدارة وكالة الاونروا في لبنان وفي المقدمة منها استمرار تقديم الدعم والاغاثة والايواء لأخوتنا النازحين من مخيمات سوريا إلى لبنان، إلى أن تنتهي الأزمة في سوريا وتتوفر لهم العودة الآمنة إلى مخيماتهم. عقدت القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية في لبنان اجتماعا لها في سفارة دولة فلسطين بحضور السفير اشرف دبور وممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية وجرى بحث اوضاع المخيمات الفلسطينية وقد صدر عن المجتمعين البيان التالي:1- توجه الفصائل التحية لشعبنا الفلسطيني على ارض وطننا فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة لصمودهم واستمرارهم في انتفاضتهم الباسلة ضد العدو الصهيوني وللشهداء الاكرم منا جميعا الذين تغتالهم قوات الاحتلال الاسرائيلي بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم اجمع.2- توجه الفصائل تحية كفاحية للاسرى والمعتقلين الذين هم في مواجهة دائمة ومستمرة مع إدارة سجون ومعتقلات العدو الصهيوني الغاشم، كما تهنئ الاسرى الابطال محمد ومحمود بلبول ومالك القاضي بلال كايد ورفاقهم الاسرى الذين انتصروا بصمودهم العظيم وبالارادة والعزيمة في معركة الامعاء الخاوية على جلاديهم، حيث اضافوا نصراً جديداً لسجل الانتصارات التي حققتها الحركة الاسيرة الفلسطينية منذ نشأتها.3- نؤكد على حماية الوجود الفلسطيني في لبنان وعلى المحافظة على امن المخيمات الفلسطينية واستقرارها، ونشدد على تفعيل دور القوة الامنية المشتركة في مخيم عين الحلوة في ضبط الوضع الامني وملاحقة العابثين بامن المخيم وتوقيفهم ومحاسبتهم وخصوصا الذين يثبت تورطهم في عملية الاغتيال واخرها اغتيال الاخوة سيمون طه وعلي البحتي وكل الشهداء في جرائم الاغتيال الاثمة وتسليمهم للعدالة4- نؤكد حرصنا على السلم الاهلي في لبنان وتعزيز العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وان امن المخيمات هو جزء من امن لبنان والفلسطينيون عامل من عوامل الاستقرار والسلم الاهلي، ونطالب الحكومة اللبنانية بمقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والانسانية والاجتماعية والقانونية والامنية، واقرار الحقوق المدنية وخصوصا حقي العمل والتملك بما يحفظ سيادة لبنان وحق العودة.5- تثمين دور اهلنا في المخيمات ومتابعة تحصين الوضع الامني والتعاون مع الفصائل والقوى لوأد الفتنة وتعزيز الامن والاستقرار وخاصة في الاحداث الاخيرة التي جرت في مخيمات عين الحلوة والبص والبداوي.6- تقدير موقف اخواننا اللبنانيين على كافة المستويات السياسية والعسكرية والامنية في تعاطيها مع موضوع المطلوبين الذي سلموا انفسهم من اجل انهاء ملفاتهم وعودتهم الى حياتهم الطبيعية، وكذلك تسهيل حرية الحركة والتنقل وادخال مواد البناء الى داخل المخيمات.7- قررت القيادة الفلسطينية تشكيل وفد للقاء مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود تأكيدا على التعاون والتكامل من اجل حماية وصون امن المخيمات والجوار، ورفضا لان تكون المخيمات ممرا او مستقرا للعبث بالعلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية.8- كلفت القيادة الفلسطينية اللجنة الامنية العليا والقوة الامنية المشتركة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة.9- تبقى اجتماعات القيادة السياسية للفصائل مفتوحة لمتابعة كافة التطورات.10- فيما يتعلق بالتصريحات المستهجنة التي صدرت حول معارضة منح الجنسية اللبنانية لابناء الام اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، فاننا نؤكد في هذا الاطار على حقنا في العودة الى وطننا فلسطين وتمسكنا بهويتنا الوطنية الفلسطينية ورفضنا للتوطين، ونأمل التعامل بهذا الموضوع من مبدأ المساواة لكافة الامهات دون استثناء او تمييز.11- نؤكد المطلب الرسمي الذي يعتبر اعمار مخيم نهر البارد مصلحة قومية وطنية اخوية لبنانية كما هي فلسطينية، ولذلك نهيب بالدعم الاخوي العربي والدولي لتأمين الموارد اللازمة لانجاز اعمار المخيم تنفيذا للوعود والتزاما اخلاقيا وسياسيا لطي هذا الملف.12- تؤكد الفصائل تمسكها بكافة المطالب التي تضمنتها المذكرة الفلسطينية التي قدمت إلى إدارة وكالة الاونروا في لبنان وفي المقدمة منها استمرار تقديم الدعم والاغاثة والايواء لأخوتنا النازحين من مخيمات سوريا إلى لبنان، إلى أن تنتهي الأزمة في سوريا وتتوفر لهم العودة الآمنة إلى مخيماتهم. صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي