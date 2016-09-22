التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من فصائل التحالف الفلسطيني في لبنان، برئاسة أمين سر التحالف محمد ياسين، وتناول البحث الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، لاسيما الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة على ضوء الأحداث التي شهدها في اليومين الأخيرين.وشكر الوفد اللواء ابراهيم، على "مراعاة أوضاع الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان".