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بالصور... احتراق سيارة على اوتوستراد الرميلة شمال صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور توجه الدفاع المدني الى المكان وعمل عناصره على اخماد الحريق، ولم يصب احد بأذى فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث حيث اشارت المعلومات الاولية ان سبب الحريق هو احتكاك كهربائي.







شب حريق مفاجىء في سيارة معدة للنقل من نوع رينو رابيد بيضاء اللون على اوتوستراد صيدا - بيروت في منطقة الرميلة شمال صيدا.وعلى الفور توجه الدفاع المدني الى المكان وعمل عناصره على اخماد الحريق، ولم يصب احد بأذى فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث حيث اشارت المعلومات الاولية ان سبب الحريق هو احتكاك كهربائي. صيدا أون لاين