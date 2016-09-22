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شاهد بالصور... هذا العملاق لا يتوقف عن النمو! لا يصدق !!! أرسل الخبر



ويشخّص الأطباء الذين يؤكدون النمو المتواصل عند براون بأنه يعاني من اضطراب وراثي يعرف بمتلازمة "سوتوس"، وبدأ الأمر معه عند سن الخامسة من عمره.

وهذه المتلازمة تؤثر على واحد من كل 15 ألف شخص تقريب ا.

وفي الوقت الذي تبدو فيه والدته باركروفت يائسة أنه لن يغادر حالة المراهقة التي يعيشها في سلوكه وربما يموت قريبا، إلا أن الأطباء واثقون على الأقل، من أن عمره لن يتأثر بحالته هذه.









ينمو الشاب الأميركي، بروك براون، من ولاية ميتشغن (19 عاما) بمعدل 6 بوصات سنويا، وقد بلغ طوله الآن 7 أقدام و8 بوصات، وباستمراره بهذا المعدل من النمو فإنه حتما سوف يتجاوز أكثر الناس طولا في العالم عما قريب، الذي يصل 8 أقدام و2 بوصة.ويشخّص الأطباء الذين يؤكدون النمو المتواصل عند براون بأنه يعاني من اضطراب وراثي يعرف بمتلازمة "سوتوس"، وبدأ الأمر معه عند سن الخامسة من عمره.وهذه المتلازمة تؤثر على واحد من كل 15 ألف شخص تقريب ا.وفي الوقت الذي تبدو فيه والدته باركروفت يائسة أنه لن يغادر حالة المراهقة التي يعيشها في سلوكه وربما يموت قريبا، إلا أن الأطباء واثقون على الأقل، من أن عمره لن يتأثر بحالته هذه. وكالات Saida Online