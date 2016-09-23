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مروان شربل يكشف لاول مرة سرا عن أحمد الأسير أرسل الخبر

أكد الوزير السابق مروان شربل ان "نزولي الى الشارع فيما قبل عندما توليت وزارة الداخلية وتعرضي للخطر لم يكن بهدف اعلامي"، مشيراً الى أنه "عندما بدأت ظاهرة الإرهابي احمد الاسير، فهو ولد ليخلق حرب بين السنة والشيعة ووصلني تقرير يشير الى ذلك"، لافتاً الى أن "كل همي كان أن لا يموت أحمد الاسير بالظرف الذي انا فيه لأنه لو تم اطلاق النار على احمد الاسير كانت اندلعت الحرب سني وشيعي وكانت استمرت حتى الآن". ولفت الى أن من سيقتل أحمد الأسير ليس "حزب الله" ولا اي شيعيا، بل عندما كان يسب ويشتم الشيعة في خطاباته لم يقم أحد بأي حركة تجاهه حتى لا تندلع الحرب". وأشار شربل الى أن "الحالة الثانية على ايامي كانت الحرب في طرابلس كانتبين علوي وسني"، معتبراً أن عودة المعارك الى طرابلس يمكن ان تعود تحت اسماء مختلفة. وأكد انت الموضوع في طرابلس لن يحل الا بالأمن والانماء والمصالحة، مشيراً الى أنه "حتى اليوم لم يتم تحقيق شيء فيهم والنار لا زالت تحت الرماد"، وأشار الى "اننا نعيش الامن كل يوم بيومه حتى تنتهي بسوريا". ورأى ان "الوجود السوري يشكل خطرا على لبنان، واذا لم نكن متصالحين هناك مليون ونصف المليون سوري يجيدون استخدام السلاح ونحن قد نختلف فيما بيننا بسببهم". وأكد شربل أن الحكومة يجب ان تهتم بهذا الموضوع وان تجتمع وتضع خطة امنية، مشدداً على أن "النزوح السوري خطر داهم يومي". ولفت الى أن "المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو شخصية شيعة معتدلة يمكنها التواصل مع كل الناس". الديار Saida Online