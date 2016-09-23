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تسريبات الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا.. الأسد باقٍ أرسل الخبر





وتنص الوثيقة على ضرورة "رحيل الأسد وزمرته" عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية. بيد أن مصادر رسمية فرنسية قالت لـ"الشرق الأوسط" إن هذا الموقف "مبدئي"، ما يعني عمليا أن الهيئة يمكن أن تبدي الليونة خصوصا إذا كانت الأطراف الأساسية التي تعول عليها قابلة بهذا الشرط بما في ذلك تركيا. ويدور الجدل اليوم حول "التسلسل" المفترض لتخلي الأسد عن صلاحياته في مجالي الأمن والسياسة الخارجية وهل يفترض أن تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر، وحول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي يريد الأسد خوض غمارها وهو أمر لا تقبله المعارضة كذلك. وحتى الآن، تقول العواصم الغربية، بعد أن كانت تطالب برحيل الأسد، إن الأخير "لا يمكن أن يمثل مستقبل سوريا" وهي عبارة مطاطة لا تعكس موقفا واضحا أو حاسما.



من جانب آخر، يبدو أن ثمة اتفاقا يتبلور بشأن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي يفترض بها أن تجمع معا المعارضة وبعض النظام. وبعد أن كانت الهيئة العليا للمفاوضات تعتبر أنها الممثل الوحيد للمعارضة، فإن الطرف الروسي نجح في الحصول على "تنازلات" بهذا الشأن، إذ تشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة المدعوة للمشاركة في الهيئة الانتقالية ستكون "ثلاثية الأضلع" وستتشكل من الهيئة العليا التي يرأسها رياض حجاب، ومما يسمى "معارضة موسك" وهي مجموعة من الشخصيات السورية التي يرعاها الطرف الروسي "من وجوهها الوزير السابق قدري جميل" وأخيرا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وجدير بالذكر أن الهيئة كانت دائما ترفض إعطاء صفة المعارضة لهذا الحزب الذي تعتبر أنه "حليف" للنظام إذ أنه يشكل العماد الأساسي لوحدات حماية الشعب الكردية ولقوات سوريا الديمقراطية. إضافة إلى ذلك، يدور جزء من المشاورات الأميركية - الروسية على توفير الضمانات الأمنية والسلامة الشخصية المفروض توافرها لشخصيات المعارضة التي ستشارك في هيئة الحكم الانتقالية. وثمة إصرار أميركي على أن تكون موسكو جزءا من هذه الضمانات بالنظر لقدرتها التأثيرية على النظام السوري وحاجة المعارضة إلى ضمانات "جدية" لا يمكن أن تأتي من النظام.



وتعتقد المصادر المشار إليها أن صورة هذه التفاهمات السياسية "تناسب الجانبين الروسي والإيراني والنظام" الذين حصلوا على مجموعة تنازلات تتناول مصير الأسد وضم أطرا جديدة إلى «المفاوضات» المنتظرة في جنيف، وكذلك في موضوع تشكيل الهيئة الانتقالية. وبالمقابل، فإنها لا تتناسب مع أهداف المعارضة التي سيكون عليها أن "تتعايش" مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، وهي ترى أن شيئا كهذا "لن يكون سهلا بالنظر للتماهي بين النظام وبين شخص الأسد". وقالت مصادر أخرى لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا يتعين تكرار التجربة اليمنية"، حيث إن توفير الحصانة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والقبول ببقائه في اليمن "أجهض الاتفاق السياسي"، وأفضى إلى الحرب المدمرة الدائرة هناك. لكن تراجع وضع المعارضة ميدانيا بسبب التدخل الروسي الكثيف و«تذبذب» السياسة الأميركية جعل وضع المعارضة مكشوفا إلى حد بعيد وأضعف مواقعها التفاوضية ما يفسر الخلل في "التفاهمات" المشار إليها.



ويعزو دبلوماسيون في باريس اتصلت بهم "الشرق الأوسط" أسباب انهيار الهدنة ومعها الاتفاق الثنائي إلى غياب الأفق السياسي الذي أجهض في الأشهر الأخيرة محاولات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لإطلاق مفاوضات جدية تفضي إلى عملية "الانتقال السياسي" التي قال عنها، أول من أمس، في كلمته إلى مجلس الأمن، إن "كل الأطراف قبلتها". والحال أن المشكلة "لا تكمن في قبولها بل في إعطائها مضمونا محددا" يتناول مصير الرئيس السوري والسلطات التي ستبقى له وكيفية تقاسم السلطة والإشراف على المؤسسات الأمنية، وغيرها من المواضيع الخفية الرئيسية. وبحسب هذه المصادر، فإن العودة إلى جنيف "في حال حصلت مجددا لن تكون أكثر إنتاجية من سابقاتها من غير تفاهم مسبق على هذه الملفات".



من هذه الزاوية، تبرز أهمية المشاورات المستفيضة التي تجري بين الأميركيين والروس وغيرهم من الأطراف من أجل "تعبيد الطريق" وإيجاد "أسس ملموسة" للمفاوضات التي يستعجل المبعوث الدولي الدعوة إليها بحسب ما أكد عليه مجددا نائبه رمزي عز الدين رمزي أمس في جنيف. وقال رمزي إن الأمم المتحدة "تأمل" في أن تنطلق "المحادثات المباشرة في الأسابيع المقبلة". ووفق كلمة المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء، فإن الخطة تقوم على "محادثات تمهيدية تفضي إلى مفاوضات مباشرة" بين الأطراف السورية انطلاقا من "مجموعة من الأفكار" التي سيطرحها دي ميستورا وسبق التشاور بشأنها مع الأطراف السورية والجهات المؤثرة إقليميا ودوليا.



تدور في كواليس جنيف ونيويورك، ورغم التصعيد الميداني المتأتي عن انهيار الاتفاق الأميركي - الروسي المبرم في 9 أيلول الحالي بين الوزيرين جون كيري وسيرغي لافروف، مشاورات على مستوى كبار الموظفين من أجل تمهيد الطريق للعودة إلى طاولة التفاوض قي جنيف، في حال نجحت الجهود المبذولة حاليا لترميم الهدنة. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الشرق الأوسط" من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس، إلى وجود "تفاهم" أميركي - روسي على مجموعة من النقاط أولها مصير الرئيس السوري الذي تقول المصادر إن ثمة "توافقا عاما" على بقائه في منصبه خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لـ18 شهرا. والحال أن هذا التوافق "يخالف" ما أقرته الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في وثيقتها "التنفيذية" التي توصلت إليها مؤخرا وعرضتها في لندن على ما يسمى "النواة الصلبة" لمجموعة الدول الداعمة للمعارضة، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".وتنص الوثيقة على ضرورة "رحيل الأسد وزمرته" عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية. بيد أن مصادر رسمية فرنسية قالت لـ"الشرق الأوسط" إن هذا الموقف "مبدئي"، ما يعني عمليا أن الهيئة يمكن أن تبدي الليونة خصوصا إذا كانت الأطراف الأساسية التي تعول عليها قابلة بهذا الشرط بما في ذلك تركيا. ويدور الجدل اليوم حول "التسلسل" المفترض لتخلي الأسد عن صلاحياته في مجالي الأمن والسياسة الخارجية وهل يفترض أن تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر، وحول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي يريد الأسد خوض غمارها وهو أمر لا تقبله المعارضة كذلك. وحتى الآن، تقول العواصم الغربية، بعد أن كانت تطالب برحيل الأسد، إن الأخير "لا يمكن أن يمثل مستقبل سوريا" وهي عبارة مطاطة لا تعكس موقفا واضحا أو حاسما.من جانب آخر، يبدو أن ثمة اتفاقا يتبلور بشأن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي يفترض بها أن تجمع معا المعارضة وبعض النظام. وبعد أن كانت الهيئة العليا للمفاوضات تعتبر أنها الممثل الوحيد للمعارضة، فإن الطرف الروسي نجح في الحصول على "تنازلات" بهذا الشأن، إذ تشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة المدعوة للمشاركة في الهيئة الانتقالية ستكون "ثلاثية الأضلع" وستتشكل من الهيئة العليا التي يرأسها رياض حجاب، ومما يسمى "معارضة موسك" وهي مجموعة من الشخصيات السورية التي يرعاها الطرف الروسي "من وجوهها الوزير السابق قدري جميل" وأخيرا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وجدير بالذكر أن الهيئة كانت دائما ترفض إعطاء صفة المعارضة لهذا الحزب الذي تعتبر أنه "حليف" للنظام إذ أنه يشكل العماد الأساسي لوحدات حماية الشعب الكردية ولقوات سوريا الديمقراطية. إضافة إلى ذلك، يدور جزء من المشاورات الأميركية - الروسية على توفير الضمانات الأمنية والسلامة الشخصية المفروض توافرها لشخصيات المعارضة التي ستشارك في هيئة الحكم الانتقالية. وثمة إصرار أميركي على أن تكون موسكو جزءا من هذه الضمانات بالنظر لقدرتها التأثيرية على النظام السوري وحاجة المعارضة إلى ضمانات "جدية" لا يمكن أن تأتي من النظام.وتعتقد المصادر المشار إليها أن صورة هذه التفاهمات السياسية "تناسب الجانبين الروسي والإيراني والنظام" الذين حصلوا على مجموعة تنازلات تتناول مصير الأسد وضم أطرا جديدة إلى «المفاوضات» المنتظرة في جنيف، وكذلك في موضوع تشكيل الهيئة الانتقالية. وبالمقابل، فإنها لا تتناسب مع أهداف المعارضة التي سيكون عليها أن "تتعايش" مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، وهي ترى أن شيئا كهذا "لن يكون سهلا بالنظر للتماهي بين النظام وبين شخص الأسد". وقالت مصادر أخرى لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا يتعين تكرار التجربة اليمنية"، حيث إن توفير الحصانة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والقبول ببقائه في اليمن "أجهض الاتفاق السياسي"، وأفضى إلى الحرب المدمرة الدائرة هناك. لكن تراجع وضع المعارضة ميدانيا بسبب التدخل الروسي الكثيف و«تذبذب» السياسة الأميركية جعل وضع المعارضة مكشوفا إلى حد بعيد وأضعف مواقعها التفاوضية ما يفسر الخلل في "التفاهمات" المشار إليها.ويعزو دبلوماسيون في باريس اتصلت بهم "الشرق الأوسط" أسباب انهيار الهدنة ومعها الاتفاق الثنائي إلى غياب الأفق السياسي الذي أجهض في الأشهر الأخيرة محاولات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لإطلاق مفاوضات جدية تفضي إلى عملية "الانتقال السياسي" التي قال عنها، أول من أمس، في كلمته إلى مجلس الأمن، إن "كل الأطراف قبلتها". والحال أن المشكلة "لا تكمن في قبولها بل في إعطائها مضمونا محددا" يتناول مصير الرئيس السوري والسلطات التي ستبقى له وكيفية تقاسم السلطة والإشراف على المؤسسات الأمنية، وغيرها من المواضيع الخفية الرئيسية. وبحسب هذه المصادر، فإن العودة إلى جنيف "في حال حصلت مجددا لن تكون أكثر إنتاجية من سابقاتها من غير تفاهم مسبق على هذه الملفات".من هذه الزاوية، تبرز أهمية المشاورات المستفيضة التي تجري بين الأميركيين والروس وغيرهم من الأطراف من أجل "تعبيد الطريق" وإيجاد "أسس ملموسة" للمفاوضات التي يستعجل المبعوث الدولي الدعوة إليها بحسب ما أكد عليه مجددا نائبه رمزي عز الدين رمزي أمس في جنيف. وقال رمزي إن الأمم المتحدة "تأمل" في أن تنطلق "المحادثات المباشرة في الأسابيع المقبلة". ووفق كلمة المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء، فإن الخطة تقوم على "محادثات تمهيدية تفضي إلى مفاوضات مباشرة" بين الأطراف السورية انطلاقا من "مجموعة من الأفكار" التي سيطرحها دي ميستورا وسبق التشاور بشأنها مع الأطراف السورية والجهات المؤثرة إقليميا ودوليا. الشرق الأوسط Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي