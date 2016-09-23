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أسامة سعد يشيد بدور الجيش والقوى الأمنية وينتقد عجز القوى السياسية السلطوية عن تحصين لبنان أرسل الخبر





كلام سعد جاء خلال مداخلة له على قناة الميادين خلال نشرة الأخبار.

ورد سعد على الأسئلة كم يأتي:

- ما رأيك بالعملية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في عمق مخيم عين الحلوة؟

أوجه تحية للجيش اللبناني الذي استطاع بعملية نوعية أن يحقق إنجازاً أمنياً للبنان حفاظاً على أمنه واستقراره، بخاصة أن عماد ياسين هو من المطلوبين للسلطات منذ تأسيسه لجماعة جند الشام، وبعد ذلك انخراطه ضمن المجموعات المتطرفة وفي تنظيم داعش. هذه العملية النوعية تؤكد أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية تتابع بشكل ممتاز هذه الجماعات. والجهد الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية يشكل نوعا من الحماية المسبقة للأمن والاستقرار، ليس للمدن والبلدات اللبنانية إنما أيضاً للمخيمات.



- هذه العملية حصلت في عمق المخيم، هل يمكن التوقف عند هذا التطور لبنانياً وفلسطينياً على الصعيدين السياسي والأمني؟

يشهد مخيم عين الحلوة منذ فترة طويلة توترات نتيجة الاغتيالات التي تقوم بها هذه المجموعات ضد المواطنين في المخيم، فضلا عن قيامها بتوتير الأجواء مع محيط المخيم. هذه العملية النوعية جاءت في إطار المواجهة المتواصلة مع هذه الجماعات وهو ما يصب في خدمة مدينة صيدا. صيدا هذه المدينة التي تحتضن مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وأي حدث أمني في المخيم له انعكاسات على الشعب الفلسطيني وعلى صيدا وجوارها الشمالي والشرقي والجنوبي، فضلاً عن وجود هذه الجماعات ونموها داخل المخيم وتماهيها مع جماعات أخرى خارج المخيم .

هذا الأمر يؤدي إلى تهديد الأمن الوطني اللبناني، ويخدم المشاريع التي تستهدف شطب المخيمات وحق الشعب الفلسطيني واللاجئين في العودة إلى بلادهم. هناك خطورة وتماه بين عمل وسلوك هذه الجماعات والمشروع الصهيوني الذي يستهدف شطب المخيمات الفلسطينية، وبالتالي شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.



- كان لافتاً ما ورد من مصادر أمنية بأن عماد ياسين كان يخطط لاغتيال الرئيس نبيه بري والشيخ ماهر حمود وأسامة سعد حضرتك، هل تلقيتم أي معلومات في هذا الإطار؟ وهل هناك إجراءات احترازية ستقومون بها؟

حتى هذه اللحظة لم نتلق أي معلومات، وسمعت الخبر العاجل عبر قناة الميادين. ونحن سنتابع هذا الموضوع، وسنسلم بمشيئة رب العالمين. هذا الأمر لن يغير شيئا في موقفنا الثابت في حماية أمن الشعب الفلسطيني وحماية الأمن الوطني اللبناني.

نحن نعتبر أن هذه المجموعات تشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على أسامة سعد أو غيره من القيادات، إنما تشكل تهديداً على الأمن الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني. نحن شهدنا ونشهد خلال السنوات الماضية وعلى مدى زمني طويل كيف أن الشعب الفلسطيني الفقير وأبناء مدينة صيدا الفقراء وجيران هذا المخيم على انسجام معه ومنخرطين جميعاً في مواجهة العدو الصهيوني، نشهد كيف أن الأهالي في صيدا وجوارها يعانون من هذا التهديد الأمني المستمر والمتمادي لأمنهم واستقرارهم، وكيف أن الشعب الفلسطيني يخرج من مخيماته مذعوراً نتيجة الاغتيالات التي تترافق مع اشتباكات.

وانطلاقاً من حرصنا على شعبنا في المخيم وصيدا وجوار صيدا، وحرصنا على إفشال المشاريع التي تستهدف الأمن الوطني اللبناني والقضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة، ندعو كل الأطراف السياسية في لبنان والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل سوياً من أجل إفشال المخطط الصهيوني الرجعي العربي المرتبطة به بعض الدوائر اللبنانية من أجل شطب المخيمات وشطب القضية الفلسطينية، وإدخال المقاومة ومنطقة الجنوب في صراع يخدم في نهاية المطاف العدو الصهيوني.



- لقد قيل أنه كان يحضر للبنان لمجزرة كرادة أخرى بدل أن تكون في العراق تكون اليوم في لبنان. برأيك هل هذه العملية النوعية جنبت لبنان الكأس المر؟ أم أن هذه المخاطر لا تزال موجودة؟

التهديد ضد لبنان سيبقى. وهناك قضيتان أساسيتان هما : قضية المخيمات الفلسطينية، وقضية استهداف المقاومة، وهما قضيتان مستهدفتان بمشاريع إسرائيلية. مع الأسف الشديد هناك جهات إقليمية وعربية ولبنانية تدعم المخطط الإسرائيلي لتفجير الأوضاع في لبنان والوصول إلى تحقيق أهداف العدو الإسرائيلي في شطب حق الشعب الفلسطيني في العودة وشطب حق الشعب اللبنابي في المقاومة في مواجهة التهديدات والمخاطر الإسرائيلية.

من هنا نرى أن أي استهداف أمني للبنان، على غرار ما يجري في العراق وغيره، له أهدافه، وليس مطلوبا قتل الناس فقط، بل تحقيق ما وراء قتل الناس وهو الأهداف السياسية المتمثلة بإدخال لبنان في أتون الصراع بين فلسطيني وفلسطيني، وبين لبناني وفلسطيني، ولبناني ولبناني من أجل النيل من قضية الشعب الفلسطيني ومن المقاومة اللتين تعتبران الهدف الأساسي للمشروع المعادي، لذلك علينا التمسك بالموقف الوطني.

_ هل حديثك يفسر مجموعة الاستهدافات التي كان ينوي القيام بها عماد ياسين، نحن نتحدث عن كازينو لبنان، ووسط بيروت، مصرف لبنان، والكهرباء، والسوق الشعبي في النبطية، أي مشهد كان يرسم للبنان؟ هل كان يراد له الفوضى الشاملة؟

ما يرسم للبنان هو تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة، فالأزمة السياسية لا تزال مستفحلة بالبلد، والقوى السياسية السلطوية لم تتمكن من تحصين البلد وإيجاد حلول في مواجهة هذه المخاطر. مع الأسف الشديد هناك خلل سياسي كبير في هذا الجانب، ونحن نحمل القوى السياسية الموجودة في السلطة كامل المسؤولية عن عدم تحصين البلد في مواجهة هذه التهديدات والمخاطر. وجه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد التحية إلى الجيش اللبناني الذي استطاع بعملية نوعية أن يحقق إنجازاً أمنياً للبنان عبر إلقائه القبض على المطلوب عماد ياسين. وأشار إلى أن تنامي هذه الجماعات داخل المخيم وتماهيها مع جماعات أخرى خارج المخيم إنما يهدد الأمن الوطني اللبناني والفلسطيني، ويستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة، وحق الشعب اللبناني بالمقاومة. كما حمل سعد القوى السياسية الموجودة في السلطة المسؤولية عن عدم تحصين لبنان في مواجهة التهديدات والمخاطر من قبل الجماعات الإرهابية.كلام سعد جاء خلال مداخلة له على قناة الميادين خلال نشرة الأخبار.ورد سعد على الأسئلة كم يأتي:- ما رأيك بالعملية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في عمق مخيم عين الحلوة؟أوجه تحية للجيش اللبناني الذي استطاع بعملية نوعية أن يحقق إنجازاً أمنياً للبنان حفاظاً على أمنه واستقراره، بخاصة أن عماد ياسين هو من المطلوبين للسلطات منذ تأسيسه لجماعة جند الشام، وبعد ذلك انخراطه ضمن المجموعات المتطرفة وفي تنظيم داعش. هذه العملية النوعية تؤكد أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية تتابع بشكل ممتاز هذه الجماعات. والجهد الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية يشكل نوعا من الحماية المسبقة للأمن والاستقرار، ليس للمدن والبلدات اللبنانية إنما أيضاً للمخيمات.- هذه العملية حصلت في عمق المخيم، هل يمكن التوقف عند هذا التطور لبنانياً وفلسطينياً على الصعيدين السياسي والأمني؟يشهد مخيم عين الحلوة منذ فترة طويلة توترات نتيجة الاغتيالات التي تقوم بها هذه المجموعات ضد المواطنين في المخيم، فضلا عن قيامها بتوتير الأجواء مع محيط المخيم. هذه العملية النوعية جاءت في إطار المواجهة المتواصلة مع هذه الجماعات وهو ما يصب في خدمة مدينة صيدا. صيدا هذه المدينة التي تحتضن مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وأي حدث أمني في المخيم له انعكاسات على الشعب الفلسطيني وعلى صيدا وجوارها الشمالي والشرقي والجنوبي، فضلاً عن وجود هذه الجماعات ونموها داخل المخيم وتماهيها مع جماعات أخرى خارج المخيم .هذا الأمر يؤدي إلى تهديد الأمن الوطني اللبناني، ويخدم المشاريع التي تستهدف شطب المخيمات وحق الشعب الفلسطيني واللاجئين في العودة إلى بلادهم. هناك خطورة وتماه بين عمل وسلوك هذه الجماعات والمشروع الصهيوني الذي يستهدف شطب المخيمات الفلسطينية، وبالتالي شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.- كان لافتاً ما ورد من مصادر أمنية بأن عماد ياسين كان يخطط لاغتيال الرئيس نبيه بري والشيخ ماهر حمود وأسامة سعد حضرتك، هل تلقيتم أي معلومات في هذا الإطار؟ وهل هناك إجراءات احترازية ستقومون بها؟حتى هذه اللحظة لم نتلق أي معلومات، وسمعت الخبر العاجل عبر قناة الميادين. ونحن سنتابع هذا الموضوع، وسنسلم بمشيئة رب العالمين. هذا الأمر لن يغير شيئا في موقفنا الثابت في حماية أمن الشعب الفلسطيني وحماية الأمن الوطني اللبناني.نحن نعتبر أن هذه المجموعات تشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على أسامة سعد أو غيره من القيادات، إنما تشكل تهديداً على الأمن الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني. نحن شهدنا ونشهد خلال السنوات الماضية وعلى مدى زمني طويل كيف أن الشعب الفلسطيني الفقير وأبناء مدينة صيدا الفقراء وجيران هذا المخيم على انسجام معه ومنخرطين جميعاً في مواجهة العدو الصهيوني، نشهد كيف أن الأهالي في صيدا وجوارها يعانون من هذا التهديد الأمني المستمر والمتمادي لأمنهم واستقرارهم، وكيف أن الشعب الفلسطيني يخرج من مخيماته مذعوراً نتيجة الاغتيالات التي تترافق مع اشتباكات.وانطلاقاً من حرصنا على شعبنا في المخيم وصيدا وجوار صيدا، وحرصنا على إفشال المشاريع التي تستهدف الأمن الوطني اللبناني والقضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة، ندعو كل الأطراف السياسية في لبنان والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل سوياً من أجل إفشال المخطط الصهيوني الرجعي العربي المرتبطة به بعض الدوائر اللبنانية من أجل شطب المخيمات وشطب القضية الفلسطينية، وإدخال المقاومة ومنطقة الجنوب في صراع يخدم في نهاية المطاف العدو الصهيوني.- لقد قيل أنه كان يحضر للبنان لمجزرة كرادة أخرى بدل أن تكون في العراق تكون اليوم في لبنان. برأيك هل هذه العملية النوعية جنبت لبنان الكأس المر؟ أم أن هذه المخاطر لا تزال موجودة؟التهديد ضد لبنان سيبقى. وهناك قضيتان أساسيتان هما : قضية المخيمات الفلسطينية، وقضية استهداف المقاومة، وهما قضيتان مستهدفتان بمشاريع إسرائيلية. مع الأسف الشديد هناك جهات إقليمية وعربية ولبنانية تدعم المخطط الإسرائيلي لتفجير الأوضاع في لبنان والوصول إلى تحقيق أهداف العدو الإسرائيلي في شطب حق الشعب الفلسطيني في العودة وشطب حق الشعب اللبنابي في المقاومة في مواجهة التهديدات والمخاطر الإسرائيلية.من هنا نرى أن أي استهداف أمني للبنان، على غرار ما يجري في العراق وغيره، له أهدافه، وليس مطلوبا قتل الناس فقط، بل تحقيق ما وراء قتل الناس وهو الأهداف السياسية المتمثلة بإدخال لبنان في أتون الصراع بين فلسطيني وفلسطيني، وبين لبناني وفلسطيني، ولبناني ولبناني من أجل النيل من قضية الشعب الفلسطيني ومن المقاومة اللتين تعتبران الهدف الأساسي للمشروع المعادي، لذلك علينا التمسك بالموقف الوطني._ هل حديثك يفسر مجموعة الاستهدافات التي كان ينوي القيام بها عماد ياسين، نحن نتحدث عن كازينو لبنان، ووسط بيروت، مصرف لبنان، والكهرباء، والسوق الشعبي في النبطية، أي مشهد كان يرسم للبنان؟ هل كان يراد له الفوضى الشاملة؟ما يرسم للبنان هو تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة، فالأزمة السياسية لا تزال مستفحلة بالبلد، والقوى السياسية السلطوية لم تتمكن من تحصين البلد وإيجاد حلول في مواجهة هذه المخاطر. مع الأسف الشديد هناك خلل سياسي كبير في هذا الجانب، ونحن نحمل القوى السياسية الموجودة في السلطة كامل المسؤولية عن عدم تحصين البلد في مواجهة هذه التهديدات والمخاطر. صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي