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رحلت "تيا" ابنه الثماني سنوات في صيدا والسبب غير واضح حتى الان !!! أرسل الخبر



وفي التفاصيل فإن الطفلة ادخلت الى المستشفى بعد عارض صحي مفاجئ الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة مما اثار البلبلة لدى عائلتها التي طلبت ان يقوم الطبيب الشرعي بالكشف على الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وقد حضرت القوى الأمنية حيث فتحت تحقيقا بالموضوع لمعرفة كافة ملابساته واذا ما كان هناك تقصير من قبل المستشفى.

وتعيش عائلة الطفلة واقاربها ومعارفها حالة من الصدمة والحزن الشديد بعد الوفاة المفجعة والمفاجئة للطفلة.



موقع صيدا أون لاين يتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخلها الفقيدة فسيح جناته.







فجعت مدينة صيدا اليوم بخبر وفاة الطفلة تيا محمود رنو ابنة الثماني سنوات صباح اليوم في احدى مستشفيات مدينة صيدا دون ان يعرف السبب الحقيقي حتى الان.وفي التفاصيل فإن الطفلة ادخلت الى المستشفى بعد عارض صحي مفاجئ الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة مما اثار البلبلة لدى عائلتها التي طلبت ان يقوم الطبيب الشرعي بالكشف على الجثة لتحديد سبب الوفاة.وقد حضرت القوى الأمنية حيث فتحت تحقيقا بالموضوع لمعرفة كافة ملابساته واذا ما كان هناك تقصير من قبل المستشفى.وتعيش عائلة الطفلة واقاربها ومعارفها حالة من الصدمة والحزن الشديد بعد الوفاة المفجعة والمفاجئة للطفلة.موقع صيدا أون لاين يتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخلها الفقيدة فسيح جناته. صيدا أون لاين Saida Online