الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / السعودي ترأس وفد بلدية صيدا إلى مجدل عنجر لتقديم التعازي بشهيدتي قارب النزهة في صيدا

السعودي ترأس وفد بلدية صيدا إلى مجدل عنجر لتقديم التعازي بشهيدتي قارب النزهة في صيدا أرسل الخبر





وكان المهندس السعودي ووفد بلدية صيدا إستهل زيارته إلى بلدة مجدل عنجر بلقاء سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور خليل الميس في مكتبه بأزهر لبنان، وذلك بحضور القاضي عمر حمزة، حيث قدم التعازي بالشهيدتين.



وبعد التعزية كانت زيارة إلى رئيس بلدية مجدل عنجر السيد سعيد ياسين لتقديم التعازي إليه، حيث لبى السعودي والوفد دعوة رئيس البلدية لتناول طعام الغداء إلى مائدته .















قام رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي على رأس وفد من المجلس البلدي ضم السادة: محمد قبرصلي والمهندس محمد البابا والأستاذ كامل كزبر، بزيارة بلدة مجدل عنجر لتقديم التعازي و لمواساة عائلة شهيدتي مأساة غرق قارب النزهة في صيدا ( ثاني أيام عيد الأضحى ) الشهيدة راغدة الميس ياسين وابنتها الشهيدة هدى عبدالرزاق ياسين، وذلك بحضور مدير البلديات في وزارة الداخلية القاضي عمر حمزة، وعائلة الضحيتين من أل ياسين والميس وفاعليات البلدة. وأعرب السعودي عن عميق ألمه تجاه الحادث المأساوي ناقلا تعازي المجلس البلدي وفاعليات وأهالي مدينة صيدا بهذا المصاب الأليم، حيث كان لوقع زيارة التعزية التقدير من عائلة الشهيدتين من أل ياسين والميس.وكان المهندس السعودي ووفد بلدية صيدا إستهل زيارته إلى بلدة مجدل عنجر بلقاء سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور خليل الميس في مكتبه بأزهر لبنان، وذلك بحضور القاضي عمر حمزة، حيث قدم التعازي بالشهيدتين.وبعد التعزية كانت زيارة إلى رئيس بلدية مجدل عنجر السيد سعيد ياسين لتقديم التعازي إليه، حيث لبى السعودي والوفد دعوة رئيس البلدية لتناول طعام الغداء إلى مائدته . صيدا أون لاين Saida Online