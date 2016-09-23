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ارشادات للحد من مخاطر ركوب باص المدرسة صادرة عن فوج الإنقاذ الشعبي أرسل الخبر



تعتبر وسيلة التنقل "الباص" من وسائل النقل الآمنة للأطفال مقارنة بوسائل أخرى، ولكن قد تواجه الأطفال مخاطر أحيانا قبل ركوب الباص وبعد مغادرته وليس وهم جالسون داخله وعلى الأهل أن يدركوا أن الاطفال ما بين الخامسة والعاشرة من العمر يكونوا أكثر تسرعا" وتهورا" عندما يستقلون الباص بسرعة دون الانتباه للطريق جيدا" وما قد يواجهونه من أي مركبات قادمة مسرعة.

كما أن قصر قامة الأطفال يمنعهم من رؤية أي مخاطر قادمة من السيارات المسرعة بل أيضا" لا يمكن رؤيتهم من قبل سائيقين الباص أنفسهم

وهم يسيروا للركوب أو للنزول من الباص ولذلك فعليهم أن يكونوا متنبهين دائما" لما يحدث حولهم حتى لا يعرضوا أنفسهم لأي خطر.



بعض ارشادات السلامة:



- من الأفضل أن يكون مع الطفل شخص بالغ عند الذهاب لركوب باص المدرسة وانتظاره عند عودته وذلك حتى يكبر بعض الشئ ويعرف كيف يتعامل بمفرده.

- الإنتظار على الرصيف بعيدا" عن الشارع و عند رؤيته توقف الباص تماما" وفتح السائق الأبواب يمكن للطفل صعود بأمان.

- إذا كان الطفل سيضطر لعبور الشارع من أمام الباص، فعليه أن يسير على الأقل بعيدا عن مقدمة الباص بعشرة أمتار مع التأكد من أن سائق الباص يراه ويشير له بالعبور



- فى حالة نزول الطفل من باص المدرسة، فعليه فور نزوله أن يبتعد عن الباص حتى يتمكن السائق من التأكد من أن الطفل بأمان.

و أيضا يجب أن نذكر الطفل دائما بضرورة ابتعاده تماما عن منطقة العجلات الخلفية للباص.



- إذا وقع من الطفل شيء واستقر تحت الباص، فيجب عليه أن يمتنع تماما عن الانحناء لإحضار ما وقع بنفسه. ويمكنه أن يطلب من سائق الباص إحضار ما وقع أو ينتظر حتى يبتعد الباص تماما ويطلب من شخص بالغ أن يحضر له ما وقع منه.



- تعويد الطفل أن عليه الانتباه دائما لوسائل المواصلات المختلفة فى الشارع مع عدم افتراض على الإطلاق أن أى سائق سيتوقف ليمكنه من عبور الشارع. وإذا كان الطفل مضطرا لعبور الشارع بمفرده، فعليه أن يفعل ذلك بمساعدة وتوجيه من سائق باص المدرسة.

ومن الأشياء المهمة التى يجب على طفلك تعلمها أثناء عبوره للشارع ضرورة النظر فى الاتجاهين اليمين واليسار قبل عبور الشارع حتى يصل بسلام للجانب الآخر من الشارع.



- يجب على الطفل أن يستمع دائما لكلام ونصائح سائق الباص خاصة أنه أحيانا قد يوجه نصائح مهمة للطفل



- على الطفل ألا يقوم بالقفز داخل الباص وألا يكون مصدرا للإزعاج ويقوم مثلا بمضايقة الأطفال الآخرين بحيث يقل تركيز السائق ويصبح غير متنبه للقيادة بتركيز كامل وهو الأمر الذى قد يؤدى للحوادث



- إذا وصل طفلك ووجد أن باص المدرسة قد بدأ فى التحرك، فعليه أن يمتنع تماما عن الركض وراء االباص حتى لا يصاب بأي أذى.

دمتم سالمين

للطوارئ : 07720141 - 70333761 صدر عن فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد ارشادات للحد من مخاطر ركوب باص المدرسة التي يجب على طلاب المدارس اتباعها أثناء التنقل لحفاظ على السلامة:تعتبر وسيلة التنقل "الباص" من وسائل النقل الآمنة للأطفال مقارنة بوسائل أخرى، ولكن قد تواجه الأطفال مخاطر أحيانا قبل ركوب الباص وبعد مغادرته وليس وهم جالسون داخله وعلى الأهل أن يدركوا أن الاطفال ما بين الخامسة والعاشرة من العمر يكونوا أكثر تسرعا" وتهورا" عندما يستقلون الباص بسرعة دون الانتباه للطريق جيدا" وما قد يواجهونه من أي مركبات قادمة مسرعة.كما أن قصر قامة الأطفال يمنعهم من رؤية أي مخاطر قادمة من السيارات المسرعة بل أيضا" لا يمكن رؤيتهم من قبل سائيقين الباص أنفسهموهم يسيروا للركوب أو للنزول من الباص ولذلك فعليهم أن يكونوا متنبهين دائما" لما يحدث حولهم حتى لا يعرضوا أنفسهم لأي خطر.بعض ارشادات السلامة:- من الأفضل أن يكون مع الطفل شخص بالغ عند الذهاب لركوب باص المدرسة وانتظاره عند عودته وذلك حتى يكبر بعض الشئ ويعرف كيف يتعامل بمفرده.- الإنتظار على الرصيف بعيدا" عن الشارع و عند رؤيته توقف الباص تماما" وفتح السائق الأبواب يمكن للطفل صعود بأمان.- إذا كان الطفل سيضطر لعبور الشارع من أمام الباص، فعليه أن يسير على الأقل بعيدا عن مقدمة الباص بعشرة أمتار مع التأكد من أن سائق الباص يراه ويشير له بالعبور- فى حالة نزول الطفل من باص المدرسة، فعليه فور نزوله أن يبتعد عن الباص حتى يتمكن السائق من التأكد من أن الطفل بأمان.و أيضا يجب أن نذكر الطفل دائما بضرورة ابتعاده تماما عن منطقة العجلات الخلفية للباص.- إذا وقع من الطفل شيء واستقر تحت الباص، فيجب عليه أن يمتنع تماما عن الانحناء لإحضار ما وقع بنفسه. ويمكنه أن يطلب من سائق الباص إحضار ما وقع أو ينتظر حتى يبتعد الباص تماما ويطلب من شخص بالغ أن يحضر له ما وقع منه.- تعويد الطفل أن عليه الانتباه دائما لوسائل المواصلات المختلفة فى الشارع مع عدم افتراض على الإطلاق أن أى سائق سيتوقف ليمكنه من عبور الشارع. وإذا كان الطفل مضطرا لعبور الشارع بمفرده، فعليه أن يفعل ذلك بمساعدة وتوجيه من سائق باص المدرسة.ومن الأشياء المهمة التى يجب على طفلك تعلمها أثناء عبوره للشارع ضرورة النظر فى الاتجاهين اليمين واليسار قبل عبور الشارع حتى يصل بسلام للجانب الآخر من الشارع.- يجب على الطفل أن يستمع دائما لكلام ونصائح سائق الباص خاصة أنه أحيانا قد يوجه نصائح مهمة للطفل- على الطفل ألا يقوم بالقفز داخل الباص وألا يكون مصدرا للإزعاج ويقوم مثلا بمضايقة الأطفال الآخرين بحيث يقل تركيز السائق ويصبح غير متنبه للقيادة بتركيز كامل وهو الأمر الذى قد يؤدى للحوادث- إذا وصل طفلك ووجد أن باص المدرسة قد بدأ فى التحرك، فعليه أن يمتنع تماما عن الركض وراء االباص حتى لا يصاب بأي أذى.دمتم سالمينللطوارئ : 07720141 - 70333761 صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي