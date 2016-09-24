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هذا ما حصل لشاب تناول 35 حبة فياغرا دفعة واحدة! أرسل الخبر



وقال دانييل ميدفورت (36 عاما) إنه بدأ يشعر بحالة سيئة حيث انتابه دوار وهواجس بصرية لافتاً إلى أن كل شيء حوله بدى باللون الأخضر إضافة إلى شعوره بحالة شره جنسي.

وأضاف ميدفورت أنه عندما انتبهت زوجته لما ينتابه من أعراض صحية سيئة استدعت رجال الإسعاف وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وأكد أن الأطباء تصرفوا بمهنية عالية رغم أنهم "كانوا يحاولون السيطرة على ضحكهم"، حيث تمكن ميدفورت من العودة إلى منزله فيما قضى 5 أيام مستلق على السرير. تناول مخمور بريطاني 35 حبة فياغرا خلال ساعة واحدة لمجرد المزاح، حيث بدأت تظهر عليه التأثيرات التي تنتجها هذه المادة المقوية جنسياً.وقال دانييل ميدفورت (36 عاما) إنه بدأ يشعر بحالة سيئة حيث انتابه دوار وهواجس بصرية لافتاً إلى أن كل شيء حوله بدى باللون الأخضر إضافة إلى شعوره بحالة شره جنسي.وأضاف ميدفورت أنه عندما انتبهت زوجته لما ينتابه من أعراض صحية سيئة استدعت رجال الإسعاف وتم نقله على الفور إلى المستشفى.وأكد أن الأطباء تصرفوا بمهنية عالية رغم أنهم "كانوا يحاولون السيطرة على ضحكهم"، حيث تمكن ميدفورت من العودة إلى منزله فيما قضى 5 أيام مستلق على السرير. وكالات Saida Online