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الصيداوي ابراهيم مكاري حاز على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية - فكر معاصر أرسل الخبر



وقد تألفت اللجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور: علي الطويل رئيساً ومشرفاً

الأستاذ الدكتور: صالح معتوق مناقشاً

الدكتور: عاصم الكيالي مناقشاً

وجرت المناقشة في كلية الشريعة في بيروت



وقد منح الطالب إبراهيم مكاري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية - فكر معاصر بتقدير جيد جدا



صيدا أون لاين تبارك للأستاذ مكاري هذا الإنجاز وتتمنى له المزيد من التقدم.











اعلن عميد كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية - دار الفتوى ما يلي: جرى في يوم الخميس الواقع في 20 ذي الحجة 1437 ه الموافق في 22 أيلول 2016 م الساعة العاشرة صباحاً مناقشة رسالة التخصص ( الماجستير ) في الدراسات الإسلامية - فكر معاصر. التي أعدها الطالب إبراهيم محمد شعبان مكاري ( مدلل) وموضوعها ( دور الدين والإعلام في حماية الجتمع ) ( المغرب نموذجاً)وقد تألفت اللجنة المناقشة من:الأستاذ الدكتور: علي الطويل رئيساً ومشرفاًالأستاذ الدكتور: صالح معتوق مناقشاًالدكتور: عاصم الكيالي مناقشاًوجرت المناقشة في كلية الشريعة في بيروتوقد منح الطالب إبراهيم مكاري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية - فكر معاصر بتقدير جيد جداصيدا أون لاين تبارك للأستاذ مكاري هذا الإنجاز وتتمنى له المزيد من التقدم. صيدا أون لاين Saida Online