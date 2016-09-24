الصيداوي ابراهيم مكاري حاز على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية - فكر معاصر

اعلن عميد كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية - دار الفتوى ما يلي: جرى في يوم الخميس الواقع في 20 ذي الحجة 1437 ه الموافق في 22 أيلول 2016 م الساعة العاشرة صباحاً مناقشة رسالة التخصص ( الماجستير ) في الدراسات الإسلامية - فكر معاصر. التي أعدها الطالب إبراهيم محمد شعبان مكاري ( مدلل) وموضوعها ( دور الدين والإعلام في حماية الجتمع ) ( المغرب نموذجاً)
وقد تألفت اللجنة المناقشة من:
الأستاذ الدكتور: علي الطويل رئيساً
ومشرفاً
الأستاذ الدكتور: صالح معتوق مناقشاً
الدكتور: عاصم الكيالي مناقشاً
وجرت المناقشة في كلية الشريعة في بيروت
وقد منح الطالب إبراهيم مكاري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية - فكر معاصر بتقدير جيد جدا
صيدا أون لاين تبارك للأستاذ مكاري هذا الإنجاز وتتمنى له المزيد من التقدم.