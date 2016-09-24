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بالصور... المستشار سامي البقاعي يجمع الشباب الفلسطيني في صيدا ومخيماتها أرسل الخبر



وأكد مستشار سفارة دولة فلسطين سامي البقاعي في كلمة له على أهمية تعزيز التعاون الاجتماعي بين الشباب لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني في لبنان وتحصينه من اي تجاذبات تؤثر سلبا على حياتهم.



وأضاف انه من مثل هذه اللقاءات تعزيز التواصل بين الشعب الفلسطيني ويمنح فرصة للتعارف في ما بينهم لان التنسيق بين شرائح المجتمع يحصن الواقع الفلسطيني الذي يتعرض الْيَوْمَ لمحاولات مستمرة لضرب النسيج الفلسطيني.



ووعد البقاعي بالاستمرار في مثل هذه اللقاءات مع باقي الأحياء في صيدا وصولا الى عقد لقاءات مع المخيمات الاخرى .



وكانت هناك كلمات شكر باسم المشاركين للجهود التي يقوم بها مستشار دولة فلسطين السيد سامي البقاعي لجمع شمل الشباب الفلسطيني وتعزيز الروابط فيما بينهم.



وفِي الختام تم قطع قالب حلوى كبير وتسليم البقاعي درع محبة وتقدير من قبل شباب حي الزهور .























































































































تعزيز التعاون الاجتماعي وتوحيد جهود الشباب من اجل الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني هو هدف اللقاء الاول من نوعه الذي جمع شبان وناشطين من مخيم عين الحلوة وشباب حي الزهور في مدينة صيدا في دارة مستشار سفارة دولة فلسطين في لبنان السيد سامي البقاعي، خلال حفل عشاء أقيم على شرف المشاركين الذي ناهز عددهم المئة وخمسة وعشرين مدعو بحضور شخصيات إعلامية لبنانية وفلسطينية وناشطين في العمل الاجتماعي الفلسطيني .وأكد مستشار سفارة دولة فلسطين سامي البقاعي في كلمة له على أهمية تعزيز التعاون الاجتماعي بين الشباب لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني في لبنان وتحصينه من اي تجاذبات تؤثر سلبا على حياتهم.وأضاف انه من مثل هذه اللقاءات تعزيز التواصل بين الشعب الفلسطيني ويمنح فرصة للتعارف في ما بينهم لان التنسيق بين شرائح المجتمع يحصن الواقع الفلسطيني الذي يتعرض الْيَوْمَ لمحاولات مستمرة لضرب النسيج الفلسطيني.ووعد البقاعي بالاستمرار في مثل هذه اللقاءات مع باقي الأحياء في صيدا وصولا الى عقد لقاءات مع المخيمات الاخرى .وكانت هناك كلمات شكر باسم المشاركين للجهود التي يقوم بها مستشار دولة فلسطين السيد سامي البقاعي لجمع شمل الشباب الفلسطيني وتعزيز الروابط فيما بينهم.وفِي الختام تم قطع قالب حلوى كبير وتسليم البقاعي درع محبة وتقدير من قبل شباب حي الزهور . صيدا أون لاين Saida Online