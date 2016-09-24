الحقيبة المدرسية ... آثار سلبية والمعايير الصحية

صدر عن فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد إرشادات وقائية للطلاب لتجنب مخاطر حمل الحقيبة المدرسية.
* معايير الحقيبة المدرسية للتخفيف من الآثار السلبية على صحة الطالب:
- أن تكون خفيفة الوزن كي لا تضغط على الهيكل العظمي والقدمين.
- أن تتناسب مع طول ووزن الطفل كي لا تضغط على القلب ورئتين.
- أن تكون صغيرة الحجم كي لا تسبب آلام في الرقبة.
- أن تلتصق بشكل كامل بظهر الطفل كي لا تسبب له آلام في الظهر.
- تكون ذات أحزمة عريضة مبطنة للحمل كي تجنب آلام الأكتاف.
* كيفية تجنب الآثار السلبية على صحة الأطفال
لتجنب الآثار السلبية على صحة الأطفال يجب مراعاة النصائح التالية:
1- تجنب الرفع والحمل بأسلوب خاطئ.
2- نقل الحقيبة بين الكتفين الأيمن والأيسر.
3- ممارسة الرياضة الخفيفة يومياً لمدة 20 دقيقة لتقوية عضلات الطفل.
* الدور المنوط للأهل:
- عدم منح الحرية الكاملة للطفل في اختيار الحقيبة، بل يجب توجيهه لاختيار الأنسب لوزنه وعمره.
- الالتزام بالجدول الدراسي اليومي للطفل، واختيار المستلزمات الخفيفة المناسبة حيث لا تتجاوز 10% من وزن الطفل، ومتابعة محتوى الحقيبة باستمرار.
- توعية الطفل على طريقة حمل الحقيبة ومتابعته للتأكد من تطبيقه للتعليمات الصحيحة.
- المسارعة في الاستشارة الطبية إذا لوحظ اختلاف في مستوى الكتفين، أو ميل في الرقبة، أو عدم اتزان أثناء المشي، أو وجود تقوس لأحد جانبي في الظهر..
- توفير وسيلة لنقل الحقيبة ملائمة في حال كان المنزل بعيداً، وعدم تحميل الطالب الحقيبة والسير بها مسافة طويلة.
- توعية الطالب بعدم التفاخر بحمل الأوزان ثقيلة.
- ضبط أحزمة الحقيبة الخاصة للكتفين حيث تتلاءم مع جسم الطفل، مع مراعاة أن لا تكون واسعة فتهبط الحقيبة إلى مستوى الخصر فتشكل ضغطاً على الظهر.
- الاهتمام بتعليم الأطفال إحدى الرياضات التي تنمي عضلات الظهر والبطن وتزيد الجسم قوة.
للطوارئ: 07720141 - 70333761