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الحقيبة المدرسية ... آثار سلبية والمعايير الصحية أرسل الخبر



* معايير الحقيبة المدرسية للتخفيف من الآثار السلبية على صحة الطالب:

- أن تكون خفيفة الوزن كي لا تضغط على الهيكل العظمي والقدمين.

- أن تتناسب مع طول ووزن الطفل كي لا تضغط على القلب ورئتين.

- أن تكون صغيرة الحجم كي لا تسبب آلام في الرقبة.

- أن تلتصق بشكل كامل بظهر الطفل كي لا تسبب له آلام في الظهر.

- تكون ذات أحزمة عريضة مبطنة للحمل كي تجنب آلام الأكتاف.

* كيفية تجنب الآثار السلبية على صحة الأطفال

لتجنب الآثار السلبية على صحة الأطفال يجب مراعاة النصائح التالية:

1- تجنب الرفع والحمل بأسلوب خاطئ.

2- نقل الحقيبة بين الكتفين الأيمن والأيسر.

3- ممارسة الرياضة الخفيفة يومياً لمدة 20 دقيقة لتقوية عضلات الطفل.



* الدور المنوط للأهل:

- عدم منح الحرية الكاملة للطفل في اختيار الحقيبة، بل يجب توجيهه لاختيار الأنسب لوزنه وعمره.

- الالتزام بالجدول الدراسي اليومي للطفل، واختيار المستلزمات الخفيفة المناسبة حيث لا تتجاوز 10% من وزن الطفل، ومتابعة محتوى الحقيبة باستمرار.

- توعية الطفل على طريقة حمل الحقيبة ومتابعته للتأكد من تطبيقه للتعليمات الصحيحة.

- المسارعة في الاستشارة الطبية إذا لوحظ اختلاف في مستوى الكتفين، أو ميل في الرقبة، أو عدم اتزان أثناء المشي، أو وجود تقوس لأحد جانبي في الظهر..

- توفير وسيلة لنقل الحقيبة ملائمة في حال كان المنزل بعيداً، وعدم تحميل الطالب الحقيبة والسير بها مسافة طويلة.

- توعية الطالب بعدم التفاخر بحمل الأوزان ثقيلة.

- ضبط أحزمة الحقيبة الخاصة للكتفين حيث تتلاءم مع جسم الطفل، مع مراعاة أن لا تكون واسعة فتهبط الحقيبة إلى مستوى الخصر فتشكل ضغطاً على الظهر.

- الاهتمام بتعليم الأطفال إحدى الرياضات التي تنمي عضلات الظهر والبطن وتزيد الجسم قوة.



للطوارئ: 07720141 - 70333761 صدر عن فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد إرشادات وقائية للطلاب لتجنب مخاطر حمل الحقيبة المدرسية.* معايير الحقيبة المدرسية للتخفيف من الآثار السلبية على صحة الطالب:- أن تكون خفيفة الوزن كي لا تضغط على الهيكل العظمي والقدمين.- أن تتناسب مع طول ووزن الطفل كي لا تضغط على القلب ورئتين.- أن تكون صغيرة الحجم كي لا تسبب آلام في الرقبة.- أن تلتصق بشكل كامل بظهر الطفل كي لا تسبب له آلام في الظهر.- تكون ذات أحزمة عريضة مبطنة للحمل كي تجنب آلام الأكتاف.* كيفية تجنب الآثار السلبية على صحة الأطفاللتجنب الآثار السلبية على صحة الأطفال يجب مراعاة النصائح التالية:1- تجنب الرفع والحمل بأسلوب خاطئ.2- نقل الحقيبة بين الكتفين الأيمن والأيسر.3- ممارسة الرياضة الخفيفة يومياً لمدة 20 دقيقة لتقوية عضلات الطفل.* الدور المنوط للأهل:- عدم منح الحرية الكاملة للطفل في اختيار الحقيبة، بل يجب توجيهه لاختيار الأنسب لوزنه وعمره.- الالتزام بالجدول الدراسي اليومي للطفل، واختيار المستلزمات الخفيفة المناسبة حيث لا تتجاوز 10% من وزن الطفل، ومتابعة محتوى الحقيبة باستمرار.- توعية الطفل على طريقة حمل الحقيبة ومتابعته للتأكد من تطبيقه للتعليمات الصحيحة.- المسارعة في الاستشارة الطبية إذا لوحظ اختلاف في مستوى الكتفين، أو ميل في الرقبة، أو عدم اتزان أثناء المشي، أو وجود تقوس لأحد جانبي في الظهر..- توفير وسيلة لنقل الحقيبة ملائمة في حال كان المنزل بعيداً، وعدم تحميل الطالب الحقيبة والسير بها مسافة طويلة.- توعية الطالب بعدم التفاخر بحمل الأوزان ثقيلة.- ضبط أحزمة الحقيبة الخاصة للكتفين حيث تتلاءم مع جسم الطفل، مع مراعاة أن لا تكون واسعة فتهبط الحقيبة إلى مستوى الخصر فتشكل ضغطاً على الظهر.- الاهتمام بتعليم الأطفال إحدى الرياضات التي تنمي عضلات الظهر والبطن وتزيد الجسم قوة.للطوارئ: 07720141 - 70333761 صيدا أون لاين Saida Online