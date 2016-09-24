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عباس: من حق الحكومة اللبنانية سحب سلاح المخيمات أرسل الخبر



وإذ نفى "مسؤولية الحكومة الفلسطينية عن السلاح الموجود اليوم في المخيمات"، قال عباس: "من حق الحكومة اللبنانية أن تسحب كلّ السلاح الموجود داخل وخارج المخيمات"، مبرِّراً ذلك بأنّ "الفلسطينيين في لبنان في حماية الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، لذلك لسنا بحاجة إلى سلاح".

من جهة ثانية، أكّد عباس "عدم تراجع فلسطين عن مقاضاة دولة الإحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بعد تقاعس مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العظمى عن إنصاف الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنّ "انضمام فلسطين إلى المحكمة هدفه فضح إسرائيل وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين".

واعتبر أنَّ "اللجوء إلى المحكمة الجنائية ضرورة لأنّ مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الدول العظمى لم تنصفنا". وسأل: "لماذا لا تأتي الأمم المتحدة لتحمينا، ونحن كنّا قد طلبنا منها الحماية الدولية منذ أكثر من سنتين".





وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس العلاقة بين الفلسطينيين والحكومة اللبنانية بالـ"ممتازة"، مؤكّداً وجود "متابعة يومية ودقيقة لكلّ ما يتعلق بأوضاع الفلسطينيين في لبنان". وقال عباس، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ "الفلسطينيين في لبنان ضيوف"، مشيراً إلى "رفض وجود السلاح بيد الفلسطينيين في المخيمات وخارجها".وإذ نفى "مسؤولية الحكومة الفلسطينية عن السلاح الموجود اليوم في المخيمات"، قال عباس: "من حق الحكومة اللبنانية أن تسحب كلّ السلاح الموجود داخل وخارج المخيمات"، مبرِّراً ذلك بأنّ "الفلسطينيين في لبنان في حماية الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، لذلك لسنا بحاجة إلى سلاح".من جهة ثانية، أكّد عباس "عدم تراجع فلسطين عن مقاضاة دولة الإحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بعد تقاعس مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العظمى عن إنصاف الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنّ "انضمام فلسطين إلى المحكمة هدفه فضح إسرائيل وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين".واعتبر أنَّ "اللجوء إلى المحكمة الجنائية ضرورة لأنّ مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الدول العظمى لم تنصفنا". وسأل: "لماذا لا تأتي الأمم المتحدة لتحمينا، ونحن كنّا قد طلبنا منها الحماية الدولية منذ أكثر من سنتين". الميادين Saida Online