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سلسلة من الغرائب و العجائب التي لم يتمكن العلم من تفسيرها حتى الآن أرسل الخبر





الأحلام التي تسبق الكارثة :-

عالم الاحلام العجيب

نعرف أن عالم الأحلام يكون نتجة خبرات الفرد في اليوم السابق و يكونه العقل اللاوعي للإنسان و لكن في عام 1962 نامت سيدة تدعي ويني ويلكسون في إنجلترا عفت قليلًا في ساعة من النهار فسمعت طرقًا ثقيلًا على الباب الأمامي لبيتها و عندما فتحت الباب رأت امرأة منفعلة لم تراها من قبل و قالت إن السيد ويلكنسون سقط من سقالة بناء ..! ( كل ذلك في الحلم ) و كانت قد انفصلت عن زوجها هذا من ستة أشهر قامت من النوم و اتصلت لتطمأن عليه و لكن في اليوم التالي حدث ما رأته فعلًا و مات من على سقالة بناء حدث هذا بدون أي تفسير واضح و لا يوجد له تفسير إلى الآن .



و أخرى رأت زوجها الأمريكي السوي الأصل جوزيف عامر كان صاحب محل أحذية أن زوجها يصارع رجلًا و قد نجح الرجل في ضرب زوجها بمطرقة أكثر من مرة على رأسه ثم هرب و قد تأخر زوجها على ميعادة فأسرعت إليه وجدت باب المحل مفتوحًا على مصرعية و زوجها كما رأته في منامها بالضبط ، استمع رجال الشرطة للزوجة و لأوصاف الرجل الذي رأته في حلمها تمامًا و تم القبض علية ..!! حدث ذلك دون سبب واضح .



عجائب العقل البشري :



ثبت علمًا خلال السنوات الماضية أن الإنسان يستطيع أن يتصل بشخص أخر بالفعل على طريق العقل فقط ..! بعض الرسائل التخاطرية تأتي للإنسان دون أي سبب علمي واضح لتفسيرها كانت هناك فتاة صغيرة في التاسعة من عمرها و لها صديقة في المنزل المجاور لها و كانا يتلازمان في كل شيء سافرت إحدهما إثناء العطلة سقطت إحدهما تبكي و تتألم من أوجاع قدمها اليمنى لما جاء الطبيب قالت أنها لا تشعر بأي أمل حتى إنقضت الأجازة قالت التي سافرت العطلة أنها ذات يوم كانت تركب حصان المزعة و سقطت من فوقة فكسرت ساقها و شعرت بالآم شديدة و عملت أن نفس هذا اليوم هو نفس يوم وجع القدم دون أس سبب علمي واضح او تفسير علمي فكانت تلك من العجائب التي ليس لها تفسير أيضًا .



في ظاهرة أخرى قام أحد الباحثين بالبحث و الدراسة حول ممارسة الشعوب البدائية لظاهرة التخاطر و بدأ يسأل أفراد المجتمع عن تجابهم في الاتصال التخاطري حتى لقى امرأة عجوزة أكدت و قالت أن الاتصال التخاطري كان الوسيلة التي تعتمد عليها عندما يذهب زوجها للرحلات الصيد فقال لها لماذا لا تستخدمه الآن قالت التليفون يغنى عنه ..!! فسر الباحث ذلك أن الظواهر الغريبة قديمًا حل محلها الوسائل التكنولوجية الآن و لو حدث ذلك الآن يصبح شيئًا عجيبًا ليس له سبب.



ظاهرة الضوء الشبح



كانت الظواهر الأكثر تكررًا هي الأضواء الأشباح و خير الأمثلة ما حدث في الولايات المتحدة في ولاية نورث كارولينا بالتحديد في منطقة الجبل البني حيث تابع أهل تلك المنطقة الاضواء الاشباع على مدى 150 عامًا ،حيث أن الظاهرة عبارة عن أجسام من الضوء يميل لونها إلى الإصفرار و احيانًا القرنظي تظهر في الجزء العلوى من جبل و الذين رأوها من قريب قالوا أن الأضواء تصدر أزيزًا و ظلت هكذا دون سبب إلى أن قال العلماء أنها نتجة لإنعكاس الضوء الأمامي للسيارات و لكن قبل مائة عام ليس هناك سيارات ..!! فظلت بلا أي تفسير يذكر .



من الظواهر التي سادت قديمًا بدون أي تفسير لها هي ظاهرة الأشباح من الظواهر الغريبة أن الملك هنرى الثامن تم إعدامه في الفرن السادس عشر نتجة لسلوكة في ممارسة السحر و الشعوذة و كانت تعد من الجرائم الإجرامية شلمت القصص التي تناولت الأشباح ليس الافراد فقط بل و الاماكن أيضًا ..



الحرائق العجيبة :

الحرائق تحدث نتجة لظاهرة طبيعة و أغلب الحرائق العجيبة خضعت لدراسة و البحث و لكن لم يتمنكنوا من معرفة سبب واضح لها مثل حرائق انديانا حدثت عام 1951 حديث قدمت شركة التأمين التقرير انها حرائق عجيبة النار نشبت بالدور العلويمن منزل مملوك لرجل اسمو وليام هاكلو في الثامنة صباحًا دون أن تتطرق لموقع اخر و كانت الحهرباء غير موجودة بالمنزل و لا يوجد أي سبب لنشوء هذا الحريق لا وسائل إشعال و لا ماس كهربائي دون سبب و لكن بعد ذلك تبين بالعلم أن سبب الحريق هو طبقة من الأوراق بين زنبرك السرير و الحشبة التي فوقه كانت السبب في اندلاع تسع حرائق مختلفة المصادر في أنحاء متفرقة من البيت ، ثم اشتغلت حوائط البيت دون أي سبب و لكن شركة التأمين علقت كل الفروض و الأسباب إلى حرائق بلا أي سبب ..!!



لعنة قصر ميراماري

يقع القصر على الشاطئ الأزرق للبحر الادرياتكي بالقرب من مدينة تريستا تم تشيدة في القرن التاسع عشر بامر من أمبراطور النمسا فرانز جوزيف و قدمه هدية الأشيدوق ماكسيمليان و اقامة به سنوات حتى توالى مهامة كإمبراطور للنمسا و مات برصاصة قاتلة أثناء مغامرة قام بها ثم سكنت القصر من بعد أخته إمبراطورة النمسا إليزابيث و ابنها ولي العهد مات ابنها بالقرب من فينا مقتولًا و هي مات أيضًا بعد تسع سنوات من سكنها للقصر حيث تلقت عددة طعنات ادت لوفاتها ، تداولت المعلومات عن لعنة القصر و سمع بها الأرشيدق فرانيسس فرديناند فضحح ساخنا و سكن القصر و لكنه مات هو زوجتة رميًا بالرصاص و كانت هى شرارات الحرب العالمية الأولى و بعد الحرب أصبح القصر ملك إيطاليا سكنه دوق أستا الذي كان يساند موسوليني تم إختيارة حاكمًا للحبشة ولكنه مات في حرب أفريقيا أسيرًا ..!! و بعد الحرب العالمية الثانية أصبح القصر ملك للقوات الأمريكية سكنه كلًا من بريانت مور و برنابس ماكفادين اللذان ماتا يالسكتة القلبية كل هذا دون تفسير و ظلت لعنة القصر من العجائب التي ليس لها تفسير ..!!



هناك المئات و المئات من الحوادث التي حدثت دون أي تفسير و تظل دون أي تفسير أيضًا يمكن يأتي يومًا يصل الإنسان لتفير ما هو أت و لكنه لا يستطيع أن يفسر ما مضي لان حقيقة اليوم تختلف عن الامس كثيرًا .. هناك الكثير من الخواقر الغريبة التي تتكرر في حياتنا بدون أي تفسير فظهرت الكثير من الغجائب و الغرائب حول العالم بدون أي تفسير لها و إختفت أيضًا بدون أي تفسيرات لها بعض العجائب تراكمت جيًا بعد جيل على شكل خرافات حتى أصبح من الصعب تصديق غيرها و لكن القرن الماضي خاض الكثير من العلماء حول بعض الظواهر الغريبة بكل جرأة لإزالة التناقض على البشر و إحال العلم و التفكير العلمي محل تلك الخرافات ، في رحلة لغرائب و عجائب القرن الماضي التي حدثت دون أي تفسيرات جمعها الدكتور راجي عانت في كتابة غرائب و عجائب بلا تفسير و سوف نغوص في جزءًا منها ..الأحلام التي تسبق الكارثة :-عالم الاحلام العجيبنعرف أن عالم الأحلام يكون نتجة خبرات الفرد في اليوم السابق و يكونه العقل اللاوعي للإنسان و لكن في عام 1962 نامت سيدة تدعي ويني ويلكسون في إنجلترا عفت قليلًا في ساعة من النهار فسمعت طرقًا ثقيلًا على الباب الأمامي لبيتها و عندما فتحت الباب رأت امرأة منفعلة لم تراها من قبل و قالت إن السيد ويلكنسون سقط من سقالة بناء ..! ( كل ذلك في الحلم ) و كانت قد انفصلت عن زوجها هذا من ستة أشهر قامت من النوم و اتصلت لتطمأن عليه و لكن في اليوم التالي حدث ما رأته فعلًا و مات من على سقالة بناء حدث هذا بدون أي تفسير واضح و لا يوجد له تفسير إلى الآن .و أخرى رأت زوجها الأمريكي السوي الأصل جوزيف عامر كان صاحب محل أحذية أن زوجها يصارع رجلًا و قد نجح الرجل في ضرب زوجها بمطرقة أكثر من مرة على رأسه ثم هرب و قد تأخر زوجها على ميعادة فأسرعت إليه وجدت باب المحل مفتوحًا على مصرعية و زوجها كما رأته في منامها بالضبط ، استمع رجال الشرطة للزوجة و لأوصاف الرجل الذي رأته في حلمها تمامًا و تم القبض علية ..!! حدث ذلك دون سبب واضح .عجائب العقل البشري :ثبت علمًا خلال السنوات الماضية أن الإنسان يستطيع أن يتصل بشخص أخر بالفعل على طريق العقل فقط ..! بعض الرسائل التخاطرية تأتي للإنسان دون أي سبب علمي واضح لتفسيرها كانت هناك فتاة صغيرة في التاسعة من عمرها و لها صديقة في المنزل المجاور لها و كانا يتلازمان في كل شيء سافرت إحدهما إثناء العطلة سقطت إحدهما تبكي و تتألم من أوجاع قدمها اليمنى لما جاء الطبيب قالت أنها لا تشعر بأي أمل حتى إنقضت الأجازة قالت التي سافرت العطلة أنها ذات يوم كانت تركب حصان المزعة و سقطت من فوقة فكسرت ساقها و شعرت بالآم شديدة و عملت أن نفس هذا اليوم هو نفس يوم وجع القدم دون أس سبب علمي واضح او تفسير علمي فكانت تلك من العجائب التي ليس لها تفسير أيضًا .في ظاهرة أخرى قام أحد الباحثين بالبحث و الدراسة حول ممارسة الشعوب البدائية لظاهرة التخاطر و بدأ يسأل أفراد المجتمع عن تجابهم في الاتصال التخاطري حتى لقى امرأة عجوزة أكدت و قالت أن الاتصال التخاطري كان الوسيلة التي تعتمد عليها عندما يذهب زوجها للرحلات الصيد فقال لها لماذا لا تستخدمه الآن قالت التليفون يغنى عنه ..!! فسر الباحث ذلك أن الظواهر الغريبة قديمًا حل محلها الوسائل التكنولوجية الآن و لو حدث ذلك الآن يصبح شيئًا عجيبًا ليس له سبب.ظاهرة الضوء الشبحكانت الظواهر الأكثر تكررًا هي الأضواء الأشباح و خير الأمثلة ما حدث في الولايات المتحدة في ولاية نورث كارولينا بالتحديد في منطقة الجبل البني حيث تابع أهل تلك المنطقة الاضواء الاشباع على مدى 150 عامًا ،حيث أن الظاهرة عبارة عن أجسام من الضوء يميل لونها إلى الإصفرار و احيانًا القرنظي تظهر في الجزء العلوى من جبل و الذين رأوها من قريب قالوا أن الأضواء تصدر أزيزًا و ظلت هكذا دون سبب إلى أن قال العلماء أنها نتجة لإنعكاس الضوء الأمامي للسيارات و لكن قبل مائة عام ليس هناك سيارات ..!! فظلت بلا أي تفسير يذكر .من الظواهر التي سادت قديمًا بدون أي تفسير لها هي ظاهرة الأشباح من الظواهر الغريبة أن الملك هنرى الثامن تم إعدامه في الفرن السادس عشر نتجة لسلوكة في ممارسة السحر و الشعوذة و كانت تعد من الجرائم الإجرامية شلمت القصص التي تناولت الأشباح ليس الافراد فقط بل و الاماكن أيضًا ..الحرائق العجيبة :الحرائق تحدث نتجة لظاهرة طبيعة و أغلب الحرائق العجيبة خضعت لدراسة و البحث و لكن لم يتمنكنوا من معرفة سبب واضح لها مثل حرائق انديانا حدثت عام 1951 حديث قدمت شركة التأمين التقرير انها حرائق عجيبة النار نشبت بالدور العلويمن منزل مملوك لرجل اسمو وليام هاكلو في الثامنة صباحًا دون أن تتطرق لموقع اخر و كانت الحهرباء غير موجودة بالمنزل و لا يوجد أي سبب لنشوء هذا الحريق لا وسائل إشعال و لا ماس كهربائي دون سبب و لكن بعد ذلك تبين بالعلم أن سبب الحريق هو طبقة من الأوراق بين زنبرك السرير و الحشبة التي فوقه كانت السبب في اندلاع تسع حرائق مختلفة المصادر في أنحاء متفرقة من البيت ، ثم اشتغلت حوائط البيت دون أي سبب و لكن شركة التأمين علقت كل الفروض و الأسباب إلى حرائق بلا أي سبب ..!!لعنة قصر ميرامارييقع القصر على الشاطئ الأزرق للبحر الادرياتكي بالقرب من مدينة تريستا تم تشيدة في القرن التاسع عشر بامر من أمبراطور النمسا فرانز جوزيف و قدمه هدية الأشيدوق ماكسيمليان و اقامة به سنوات حتى توالى مهامة كإمبراطور للنمسا و مات برصاصة قاتلة أثناء مغامرة قام بها ثم سكنت القصر من بعد أخته إمبراطورة النمسا إليزابيث و ابنها ولي العهد مات ابنها بالقرب من فينا مقتولًا و هي مات أيضًا بعد تسع سنوات من سكنها للقصر حيث تلقت عددة طعنات ادت لوفاتها ، تداولت المعلومات عن لعنة القصر و سمع بها الأرشيدق فرانيسس فرديناند فضحح ساخنا و سكن القصر و لكنه مات هو زوجتة رميًا بالرصاص و كانت هى شرارات الحرب العالمية الأولى و بعد الحرب أصبح القصر ملك إيطاليا سكنه دوق أستا الذي كان يساند موسوليني تم إختيارة حاكمًا للحبشة ولكنه مات في حرب أفريقيا أسيرًا ..!! و بعد الحرب العالمية الثانية أصبح القصر ملك للقوات الأمريكية سكنه كلًا من بريانت مور و برنابس ماكفادين اللذان ماتا يالسكتة القلبية كل هذا دون تفسير و ظلت لعنة القصر من العجائب التي ليس لها تفسير ..!!هناك المئات و المئات من الحوادث التي حدثت دون أي تفسير و تظل دون أي تفسير أيضًا يمكن يأتي يومًا يصل الإنسان لتفير ما هو أت و لكنه لا يستطيع أن يفسر ما مضي لان حقيقة اليوم تختلف عن الامس كثيرًا .. مرسال Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي