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فيديو لا يصدق.. امرأة تواجه 3 لصوص مسلحين بكل شجاعة أرسل الخبر



قصة المرأة الشجاعة تلك حصلت في غوينيت، إحدى المقاطعات في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية في 16 سبتمبر.

وأظهر الفيديو الذي بثته الشرطة من أجل التعرف على اللصوص، امرأة بثياب النوم تلاحق 3 رجال مسلحين اقتحموا منزلها ليلاً، مطلقة الرصاص عليهم وغير آبهة بالمسدسات التي كانت تطلق النار باتجاهها من كل حدب وصوب.



تلاحق اللصوص

وقد تمكنت المرأة الشجاعة من إصابة واحد من الثلاثة، فيما لاذ الآخران بالفرار. وبعد انتهاء مهمتها همت المرأة التي أصيبت إصابة طفيفة في رأسها، بالاتصال بالشرطة للتبليغ عما حدث.



تتصل بالشرطة

وعثرت الشرطة على اللص الذي أصيب جثة هامدة أمام مدخل المنزل، بعد أن فارق الحياة متأثراً بجراحه على ما يبدو، بحسب ما أفادت قناة WSB.

إلى ذلك، أكد أحد عناصر الشرطة في اتصال مع القناة، أن المرأة تصرفت كما يجب وتحت سقف القانون، الذي يخولها الدفاع عن نفسها وممتلكاتها.



في فيديو لا يصدق، أظهرت امرأة أميركية من ولاية جورجيا شجاعة لا مثيل لها، حين واجهت 3 رجال مسلحين دخلوا منزلها في الرابعة فجراً، بحثاً عن أموال يسرقونها.قصة المرأة الشجاعة تلك حصلت في غوينيت، إحدى المقاطعات في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية في 16 سبتمبر.وأظهر الفيديو الذي بثته الشرطة من أجل التعرف على اللصوص، امرأة بثياب النوم تلاحق 3 رجال مسلحين اقتحموا منزلها ليلاً، مطلقة الرصاص عليهم وغير آبهة بالمسدسات التي كانت تطلق النار باتجاهها من كل حدب وصوب.تلاحق اللصوصوقد تمكنت المرأة الشجاعة من إصابة واحد من الثلاثة، فيما لاذ الآخران بالفرار. وبعد انتهاء مهمتها همت المرأة التي أصيبت إصابة طفيفة في رأسها، بالاتصال بالشرطة للتبليغ عما حدث.تتصل بالشرطةوعثرت الشرطة على اللص الذي أصيب جثة هامدة أمام مدخل المنزل، بعد أن فارق الحياة متأثراً بجراحه على ما يبدو، بحسب ما أفادت قناة WSB.إلى ذلك، أكد أحد عناصر الشرطة في اتصال مع القناة، أن المرأة تصرفت كما يجب وتحت سقف القانون، الذي يخولها الدفاع عن نفسها وممتلكاتها. العربية Saida Online