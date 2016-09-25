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مصدر أمني نفى أن عماد ياسين خطط لاغتيال بري أرسل الخبر



وأوضح أن "مديرية المخابرات واجهت ياسين بالمعلومات التي كانت لديها عن العمليات التي كان ينويها نتيجة اتصالاته مع المسؤول في "داعش" في الرقة السورية، أبو خالد العراقي، فاعترف بها وأقر بأنه كان يخطط لتلك العمليات التي انكشفت نتيجة الاتصالات الهاتفية المرصودة بينه وبين الرقة قبل زهاء شهرين"، مفيداً أن "المرحلة الثانية من التحقيقات معه، تتناول كشف معلومات جديدة غير معروفة عن العمليات التي كان ينويها وعن المتعاونين معه، وهي مرحلة بدأت مساء الجمعة، وهي الأدق والأكثر سرية والتي ستأخذ بعض الوقت".

واعتبر المصدر أن "الصدمة التي أصيب بها ياسين حين نقل إلى مقر وزارة الدفاع، أخرت بدء التحقيق معه، فعملية خطفه من جانب الوحدة الخاصة التابعة للمخابرات، جعلته في حال اضطراب عصبي ودفعت به إلى الدهشة من نقله بسرعة ظهر الخميس من مخيم عين الحلوة"، موضحاً أن "ياسين بدأ يسأل، "من أنتم؟" و"أعيدوني إلى المخيم" و"ماذا تريدون مني؟".

وأشار إلى ان "صدمة ياسين تعود إلى أنه كان يتصرف داخل مخيم عين الحلوة على أنه محمي وأنه يعيش بين مؤيدين له منذ سنوات ويتنقل بين شبان يتعاطفون معه، وأنه زعيم يصعب الوصول إليه، فإذا به يجد نفسه موقوفاً، فأخذت رجلاه ويداه ترتجفان"، لافتاً إلى أن "ما أقر به ياسين يوم الجمعة من معلومات لدى مديرية المخابرات، سبق أن أبلغتها إلى المسؤولين الفلسطينيين المعنيين بأوضاع عين الحلوة، وتشمل نيته إرسال انتحاريين أو تنفيذ تفجيرات في كازينو لبنان، والتسبب بتفجير كبير في وسط بيروت أو في أي مكان آخر يتواجد فيه حشد كبير من الناس في ضاحية بيروت الجنوبية، واستهداف أماكن سهر ومطاعم، مثل منطقة الجميزة، إضافة الى أسواق صيدا والنبطية واستهداف قوات الأمم المتحدة في الجنوب".

ونفى المصدر "ما نشر من أن التحقيقات عن الاغتيالات المخطط لها كانت تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري" وأحجم عن "الكشف عما إذا كانت معلومات مديرية المخابرات توصلت إلى تحديد الأشخاص الذين يتعاون معهم ياسين لتنفيذ المخطط الذي اتفق مع أبو خالد العراقي عليه"، مشيرة إلى أن "هذا الجانب يخضع للسرية وأن المرحلة الثانية من التحقيق معه هي لكشف أمور غير تلك التي حصلت عليها مديرية المخابرات من طريق الرصد ووسائل أخرى، من أجل كشف المزيد".

وأكد المصدر أنه "على رغم أن الخلايا النائمة التي كان ياسين سيعتمد عليها، والتابعة لداعش هي خلايا عنقودية كل منها يتألف من شخصين أو ثلاثة، لا يعرفون أعضاء الخلايا الأخرى، فإن ياسين يتميز بأنه يشكل صلة الوصل بين هذه الخلايا التي لا يعرف بعضها بعضاً، وهو المنسق للعمليات التي يفترض أن تنفذها بشكل منفرد".

لفت مصدر أمني رفيع لصحيفة "الحياة" أن التحقيقات مع أمير تنظيم "داعش" الارهابي في عين الحلوة عماد ياسين الذي قبضت عليه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في عملية الخميس الماضي، ما زالت في بدايتها، لأن اليومين الأولين من هذه التحقيقات انحصرا بالتأكد من المعلومات التي كانت أصلاً موجودة لدى المخابرات عن الأعمال الإرهابية التي ينوي القيام بها في لبنان والتي استدعت رصده ومتابعته منذ أسابيع عدة من قبل وحدة خاصة اختارت الوقت المناسب للإطباق عليه داخل حي الطوارئ في مخيم عين الحلوة".وأوضح أن "مديرية المخابرات واجهت ياسين بالمعلومات التي كانت لديها عن العمليات التي كان ينويها نتيجة اتصالاته مع المسؤول في "داعش" في الرقة السورية، أبو خالد العراقي، فاعترف بها وأقر بأنه كان يخطط لتلك العمليات التي انكشفت نتيجة الاتصالات الهاتفية المرصودة بينه وبين الرقة قبل زهاء شهرين"، مفيداً أن "المرحلة الثانية من التحقيقات معه، تتناول كشف معلومات جديدة غير معروفة عن العمليات التي كان ينويها وعن المتعاونين معه، وهي مرحلة بدأت مساء الجمعة، وهي الأدق والأكثر سرية والتي ستأخذ بعض الوقت".واعتبر المصدر أن "الصدمة التي أصيب بها ياسين حين نقل إلى مقر وزارة الدفاع، أخرت بدء التحقيق معه، فعملية خطفه من جانب الوحدة الخاصة التابعة للمخابرات، جعلته في حال اضطراب عصبي ودفعت به إلى الدهشة من نقله بسرعة ظهر الخميس من مخيم عين الحلوة"، موضحاً أن "ياسين بدأ يسأل، "من أنتم؟" و"أعيدوني إلى المخيم" و"ماذا تريدون مني؟".وأشار إلى ان "صدمة ياسين تعود إلى أنه كان يتصرف داخل مخيم عين الحلوة على أنه محمي وأنه يعيش بين مؤيدين له منذ سنوات ويتنقل بين شبان يتعاطفون معه، وأنه زعيم يصعب الوصول إليه، فإذا به يجد نفسه موقوفاً، فأخذت رجلاه ويداه ترتجفان"، لافتاً إلى أن "ما أقر به ياسين يوم الجمعة من معلومات لدى مديرية المخابرات، سبق أن أبلغتها إلى المسؤولين الفلسطينيين المعنيين بأوضاع عين الحلوة، وتشمل نيته إرسال انتحاريين أو تنفيذ تفجيرات في كازينو لبنان، والتسبب بتفجير كبير في وسط بيروت أو في أي مكان آخر يتواجد فيه حشد كبير من الناس في ضاحية بيروت الجنوبية، واستهداف أماكن سهر ومطاعم، مثل منطقة الجميزة، إضافة الى أسواق صيدا والنبطية واستهداف قوات الأمم المتحدة في الجنوب".ونفى المصدر "ما نشر من أن التحقيقات عن الاغتيالات المخطط لها كانت تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري" وأحجم عن "الكشف عما إذا كانت معلومات مديرية المخابرات توصلت إلى تحديد الأشخاص الذين يتعاون معهم ياسين لتنفيذ المخطط الذي اتفق مع أبو خالد العراقي عليه"، مشيرة إلى أن "هذا الجانب يخضع للسرية وأن المرحلة الثانية من التحقيق معه هي لكشف أمور غير تلك التي حصلت عليها مديرية المخابرات من طريق الرصد ووسائل أخرى، من أجل كشف المزيد".وأكد المصدر أنه "على رغم أن الخلايا النائمة التي كان ياسين سيعتمد عليها، والتابعة لداعش هي خلايا عنقودية كل منها يتألف من شخصين أو ثلاثة، لا يعرفون أعضاء الخلايا الأخرى، فإن ياسين يتميز بأنه يشكل صلة الوصل بين هذه الخلايا التي لا يعرف بعضها بعضاً، وهو المنسق للعمليات التي يفترض أن تنفذها بشكل منفرد". النشرة Saida Online