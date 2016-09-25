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ذهول في الشارع.. ذبح زوجته ثم انتحر أرسل الخبر



فقد تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي بقيام شخص بذبح سيدة والانتحار بأحد الشوارع، وانتقل رجال المباحث، وتبين أن الحارس كان يشك في سلوك زوجته، واستل سكينًا من مطبخ الشقة، وذبحها في الشارع وسط ذهول من المارة ثم انتحر.

وقررت النيابة بإشراف المستشار أحمد الأبراق المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تشريح جثة المجني عليها وزوجها.

ذبح حارس عقار، زوجته بسكين وسط الشارع بسبب شكه في سلوكها بمنطقة أكتوبر أول في مصر، وانتحر بعدها.فقد تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي بقيام شخص بذبح سيدة والانتحار بأحد الشوارع، وانتقل رجال المباحث، وتبين أن الحارس كان يشك في سلوك زوجته، واستل سكينًا من مطبخ الشقة، وذبحها في الشارع وسط ذهول من المارة ثم انتحر.وقررت النيابة بإشراف المستشار أحمد الأبراق المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تشريح جثة المجني عليها وزوجها. بوابة القاهرة Saida Online