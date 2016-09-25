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اغتيال الكاتب الصحفي "ناهض حتر" على مدخل قصر العدل! أرسل الخبر



وأصيب حتر، الذي أفرج عنه أوائل الشهر الجاري بعد أسبوعين من اعتقاله بتهمة المس بـ"الذات الآلهية"، صباح الأحد، إثر إطلاق النار عليه ونقل إلى العناية المركزة.

وكان حتر تلقى تهديدات داخل السجن بالقتل، حيث حوكم في قضية نشره رسما كاريكاتوريا اعتبر أنه "يمس الذات الإلهية" عبر صفحته في "فيسبوك ". اغتيل الكاتب الصحفي والناشط السياسي الأردني ناهض حتر، اليوم الأحد، إثر إطلاق النار عليه عند مدخل قصر العدل في العاصمة عمَان.وأصيب حتر، الذي أفرج عنه أوائل الشهر الجاري بعد أسبوعين من اعتقاله بتهمة المس بـ"الذات الآلهية"، صباح الأحد، إثر إطلاق النار عليه ونقل إلى العناية المركزة.وكان حتر تلقى تهديدات داخل السجن بالقتل، حيث حوكم في قضية نشره رسما كاريكاتوريا اعتبر أنه "يمس الذات الإلهية" عبر صفحته في "فيسبوك ". وكالات