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الحريري استقبلت رئيس وزارء مصر الاسبق ووفودا من عدة مناطق لبنانية أرسل الخبر



وكانت الحريري التقت في مجدليون وفودا من صيدا وعدد من المناطق اللبنانية تابعت معها شؤونا حياتية وانمائية . ففي اطار متابعتها لقضية تصدعات مبنى رائدة 3 في عبرا اطلعت الحيري من رئيس بلدية عبرا ادكار مشنتف على الخطوات التي بدأت على صعيد رفع الخطر عن سكان المبنى وما يحتاجه ترميم وصيانة المبنى من اجراءات لمتابعتها مع المعنيين من اجل تأمين سلامة السكان خاصة مع قرب حلول التشتاء.

والتقت الحريري تباعا وفدين من بلدتي البستان والبرغلية في قضاء صور بحثا معها بعض المطالب التربوية والحياتية التي تهم البلدتين . واستمعت الى مطالب انمائية من وفدين من "أكروم وكفرتون "في عكار . كما استقبلت الحريري وفدا من مشايخ حاصبيا . كما استقبلت الحريري قائد فوج اطفاء بيروت المقدم محمد الحلبي.

واطلعت الحريري من وفد مشترك من المجلس الأهلي لمكافحة الادمان وجمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا على النشاط الذي ينظمانه في 2 ايلول المقبل تحت عنوان " نسبح بلا ادمان الى شاطىء الأمان " بين شاطىء وجزيرة صيدا . وكان اللقاء مناسبة للبحث في عمل وانشطة المجلس الأهلي في مجال الحد من آفة الادمان .















استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف ترافقه السيدة فاتن سلهب رئيسة المكتب التمثيلي الاقليمي لاتحاد الموانىء البحرية العربية حيث كان عرض للأوضاع في المنطقة والعلاقات بين لبنان ومصر وقضايا تنموية واجتماعية وثقافية . وجرى البحث في سبل ومجالات التعاون المشترك .وفي ختام اللقاء قدمت الحريري لشرف كتابي" صيدا المدينة القديمة " و"صيدا في الذاكرة".وكانت الحريري التقت في مجدليون وفودا من صيدا وعدد من المناطق اللبنانية تابعت معها شؤونا حياتية وانمائية . ففي اطار متابعتها لقضية تصدعات مبنى رائدة 3 في عبرا اطلعت الحيري من رئيس بلدية عبرا ادكار مشنتف على الخطوات التي بدأت على صعيد رفع الخطر عن سكان المبنى وما يحتاجه ترميم وصيانة المبنى من اجراءات لمتابعتها مع المعنيين من اجل تأمين سلامة السكان خاصة مع قرب حلول التشتاء.والتقت الحريري تباعا وفدين من بلدتي البستان والبرغلية في قضاء صور بحثا معها بعض المطالب التربوية والحياتية التي تهم البلدتين . واستمعت الى مطالب انمائية من وفدين من "أكروم وكفرتون "في عكار . كما استقبلت الحريري وفدا من مشايخ حاصبيا . كما استقبلت الحريري قائد فوج اطفاء بيروت المقدم محمد الحلبي.واطلعت الحريري من وفد مشترك من المجلس الأهلي لمكافحة الادمان وجمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا على النشاط الذي ينظمانه في 2 ايلول المقبل تحت عنوان " نسبح بلا ادمان الى شاطىء الأمان " بين شاطىء وجزيرة صيدا . وكان اللقاء مناسبة للبحث في عمل وانشطة المجلس الأهلي في مجال الحد من آفة الادمان . Saida Online