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السعودي في ختام مهرجانات صيدا سباق الدراجات الهوائية ومهرجان الألوان:صيدا فرحانة وستبقى تفرح على الدوام أرسل الخبر



وتضمن اليوم الختامي الذي أقيم في الباحة الخلفية لمدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا (الملعب البلدي) سباق دراجات هوائية ومسابقات في أحياء وشوارع صيدا، ومهرجان صيدا بالألوان المخصص للأطفال.

المهندس السعودي أعطى إشارة إنطلاق سباق الدراجات على وقع النشيد الوطني اللبناني الذي عزفته كشافة لبنان المستقبل، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي الدكتور محمد حسيب البزري، رئيسة اللجنة الدولية للمهرجانات السيدة نادين كاعين ومديرة إعلام اللجنة السيدة ميساء حنوني يعفوري والسيدة لارا الجبيلي وعضوات اللجنة، ومدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد ممدوح صعب ، وأمر فصيلة درك صيدا النقيب رمزي الحاج، ومنظم سباق الدراجات (بيروت بايك) السيد جواد سبيتي ، ومديرة العلاقات في شركة NTCC السيدة نسرين غزاوي، ومفوض كشافة لبنان المستقبل القائد مصطفى حبلي والبطلين الصيداويين عبدالله الحريري ورامي العلايلي.

المهندس السعودي قال : صيدا فرحت وهي فرحانة وستبقى تفرح على الدوام بإذن الله، اليوم مسك الختام والسباق هذا هو البداية في ختام المهرجانات والعدد فاق 400 متسابق ومتسابقة وهو غير مسبوق وأول مرة نشاهد هذا العدد والحماس في اليوم الرياضي ومهرجان صيدا بالألون

وقال: مهرجانت السنة كانت البداية وكانت أيضا ناجحة ، والسنوات القادمة ستكون ممتازة أيضا إن شاء الله.

السيدة نادين كاعين قالت: لا شك هذا اليوم هو للفرح، وكما كانت مهرجانات صيدا رسالة فرح ستبقى كذلك في المستقبل.. الحمد لله لاقت المهرجانات الإقبال من المواطنين من كل الأعمار ليس من صيدا وحدها وإنما كافة المناطق اللبنانية حيث أعربوا عن محبتهم لصيدا هذه المدينة العريقة بحضارتها وتراثها وثقافتها.





























رعى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي إختتام فعاليات مهرجانات صيدا (4-25 أيلول) التي نظمتها اللجنة الدولية لمهرجانات صيدا وبرعاية وزارة السياحة بالتعاون مع بلدية صيدا ومؤسسات مختلفة.وتضمن اليوم الختامي الذي أقيم في الباحة الخلفية لمدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا (الملعب البلدي) سباق دراجات هوائية ومسابقات في أحياء وشوارع صيدا، ومهرجان صيدا بالألوان المخصص للأطفال.المهندس السعودي أعطى إشارة إنطلاق سباق الدراجات على وقع النشيد الوطني اللبناني الذي عزفته كشافة لبنان المستقبل، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي الدكتور محمد حسيب البزري، رئيسة اللجنة الدولية للمهرجانات السيدة نادين كاعين ومديرة إعلام اللجنة السيدة ميساء حنوني يعفوري والسيدة لارا الجبيلي وعضوات اللجنة، ومدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد ممدوح صعب ، وأمر فصيلة درك صيدا النقيب رمزي الحاج، ومنظم سباق الدراجات (بيروت بايك) السيد جواد سبيتي ، ومديرة العلاقات في شركة NTCC السيدة نسرين غزاوي، ومفوض كشافة لبنان المستقبل القائد مصطفى حبلي والبطلين الصيداويين عبدالله الحريري ورامي العلايلي.المهندس السعودي قال : صيدا فرحت وهي فرحانة وستبقى تفرح على الدوام بإذن الله، اليوم مسك الختام والسباق هذا هو البداية في ختام المهرجانات والعدد فاق 400 متسابق ومتسابقة وهو غير مسبوق وأول مرة نشاهد هذا العدد والحماس في اليوم الرياضي ومهرجان صيدا بالألونوقال: مهرجانت السنة كانت البداية وكانت أيضا ناجحة ، والسنوات القادمة ستكون ممتازة أيضا إن شاء الله.السيدة نادين كاعين قالت: لا شك هذا اليوم هو للفرح، وكما كانت مهرجانات صيدا رسالة فرح ستبقى كذلك في المستقبل.. الحمد لله لاقت المهرجانات الإقبال من المواطنين من كل الأعمار ليس من صيدا وحدها وإنما كافة المناطق اللبنانية حيث أعربوا عن محبتهم لصيدا هذه المدينة العريقة بحضارتها وتراثها وثقافتها. Saida Online