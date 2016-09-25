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شاهد بالفيديو... هكذا يروج للعملة المزورة في مدينة صيدا أرسل الخبر



وفي التفاصيل، فقد دخل رجل في العقد الرابع من عمره الى المطعم حيث قام بطلب ساندويش وكان يحمل في يده مبلغ مئتي دولار اميركي، واعطى الكاشير مبلغ مئة دولار حيث تم فحصها وكانت النتيجة ايجابية ولكنه بعد قليل طلب منه الزبون اعادة المئة دولار فقام الموظف بإعادة المبلغ ظنا منه انه يريد ان يعطيه مبلغا اقل ولكنه قال له "بحاسبك بعدين"، فرد الموظف بالقول: "لا استطيع ذلك ويجب ان تدفع الان"، فضحك الزبون النصاب وقال له "انني امازحك واعطاه مبلغ المئة دولار المزورة بعدما بدلها في جيبه ولم يفحصها الموظف مرة ثانية معتقدا انها نفسها التي قام بفحصها مسبقا.

وبعدما اعاد له الموظف المبلغ المتبقي ومن بينهم مبلغ مئة الف ليرة، قام النصاب ببدل ورقة المئة الف ليرة بأخرى مزورة وطلب من الموظف اعطائه اياها ورقتين من فئة الخمسين الف ليرة.

وبعد ان روج النصاب لعملته المزيفة واخذ الطعام فر الى جهة مجهولة.

كاميرات المراقبة داخل المحل سجلت الواقعة واظهرت وجه الرجل الذي قام بعملية الاحتيال.



تعرض مطعم Subway في صيدا لعملية احتيال بعدما قام احد الزبائن بإعطائهم عملة مزورة من فئة المئة دولار امريكي وفئة المئة الف ليرة لبنانية.وفي التفاصيل، فقد دخل رجل في العقد الرابع من عمره الى المطعم حيث قام بطلب ساندويش وكان يحمل في يده مبلغ مئتي دولار اميركي، واعطى الكاشير مبلغ مئة دولار حيث تم فحصها وكانت النتيجة ايجابية ولكنه بعد قليل طلب منه الزبون اعادة المئة دولار فقام الموظف بإعادة المبلغ ظنا منه انه يريد ان يعطيه مبلغا اقل ولكنه قال له "بحاسبك بعدين"، فرد الموظف بالقول: "لا استطيع ذلك ويجب ان تدفع الان"، فضحك الزبون النصاب وقال له "انني امازحك واعطاه مبلغ المئة دولار المزورة بعدما بدلها في جيبه ولم يفحصها الموظف مرة ثانية معتقدا انها نفسها التي قام بفحصها مسبقا.وبعدما اعاد له الموظف المبلغ المتبقي ومن بينهم مبلغ مئة الف ليرة، قام النصاب ببدل ورقة المئة الف ليرة بأخرى مزورة وطلب من الموظف اعطائه اياها ورقتين من فئة الخمسين الف ليرة.وبعد ان روج النصاب لعملته المزيفة واخذ الطعام فر الى جهة مجهولة.كاميرات المراقبة داخل المحل سجلت الواقعة واظهرت وجه الرجل الذي قام بعملية الاحتيال. صيدا أون لاين Saida Online