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القاء القبض على أبو سن والشرطة السعودية تصدر بيان رسمي أرسل الخبر



من جانبه قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه ومن خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد أحدهم؛ لقيامه باستخدام برنامج البث المباشر (يو ناو) بشكل مُسيء، وبالنظر إلى ما لقيته تلك المشاركات من ردود أفعال لدى أفراد المجتمع، مطالبين بالأخذ على يده وضبطه، بحسب “سبق”.

وأضاف: “عليه فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص وضبطه (سعودي 19 عاماً)، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص.” ألقت شرطة منطقة الرياض بشكل رسمي القبض على الشاب السعودي “أبو سن”، أحد مستخدمي برنامج “يو ناو”.من جانبه قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه ومن خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد أحدهم؛ لقيامه باستخدام برنامج البث المباشر (يو ناو) بشكل مُسيء، وبالنظر إلى ما لقيته تلك المشاركات من ردود أفعال لدى أفراد المجتمع، مطالبين بالأخذ على يده وضبطه، بحسب “سبق”.وأضاف: “عليه فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص وضبطه (سعودي 19 عاماً)، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص.” المرصد Saida Online