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قطعوا عضوه الذكري بساطور وألقوه في الشارع والسبب... !! أرسل الخبر



وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حاول الرجل ممارسة الجنس مع المراهقة بالإكراه، إلا أن الأهالي سمعوا استغاثة الفتاة وأمسكوه بينما كان يحاول إقحام عضوه الذكري في الفتاة، فما كان منهم إلا أن قطعوا له عضوه ليكون عبرة لغيره.

وأخذ الأهالي المغتصب إلى محل الجزار، وقطعوا عضوه الذكري بساطور وألقوه في الشارع، بعدما ضربوه بالعصي لمدة ساعة كاملة، وتركوه ينزف بالقرب من المكان .

ويقول أمير دهوان (30 سنة)، من سكان المنطقة: “لم يرغب أحد في مساعدة الرجل، بينما كان عضوه الذكري ملقى على الأرض، فالجميع يعرفون أن هذا هو عقاب جريمته الجنسية”.





عاقب مجموعة من الأهالي الغاضبين بمدينة جانجانجار الهندية، رجل أربعينياً حاول اغتصاب فتاة مراهقة بقطع عضوه الذكري.وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حاول الرجل ممارسة الجنس مع المراهقة بالإكراه، إلا أن الأهالي سمعوا استغاثة الفتاة وأمسكوه بينما كان يحاول إقحام عضوه الذكري في الفتاة، فما كان منهم إلا أن قطعوا له عضوه ليكون عبرة لغيره.وأخذ الأهالي المغتصب إلى محل الجزار، وقطعوا عضوه الذكري بساطور وألقوه في الشارع، بعدما ضربوه بالعصي لمدة ساعة كاملة، وتركوه ينزف بالقرب من المكان .ويقول أمير دهوان (30 سنة)، من سكان المنطقة: “لم يرغب أحد في مساعدة الرجل، بينما كان عضوه الذكري ملقى على الأرض، فالجميع يعرفون أن هذا هو عقاب جريمته الجنسية”. "إرم نيوز" Saida Online