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بالصور... حادث صدم لطفل على دراجة خلال مشاركته بسباق الدراجات الهوائية في صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور حضر الى المكان الصليب الاحمر اللبناني وعملوا على نقله الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وتم توقيف السائق ويدعى (سليمان ح.) للتحقيق معه.



صدمت سيارة مستأجرة من نوع هيونداي بيضاء اللون الطفل (يوسف ش.) من مواليد 2004 من مواليد على الكورنيش البحري لمدينة صيدا اثناء مشاركته بسباق الدراجات الهوائية في المدينة.وعلى الفور حضر الى المكان الصليب الاحمر اللبناني وعملوا على نقله الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وتم توقيف السائق ويدعى (سليمان ح.) للتحقيق معه. صيدا أون لاين