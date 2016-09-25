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بالصور: صيدا بالألوان... بصمة فرح كبيرة عمت المدينة ومنطقتها أرسل الخبر



وجال السعودي والنائب بهية الحريري والأستاذ أحمد الحريري في مكان المهرجان( الباحة الخلفية لمدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا) مع رئيسة وأعضاء اللجنة الدولية لمهرجانات صيدا السيدة نادين كاعين والسيدة ميساء حنوني يعفوري والسيدة نادين الترياقي والسيدة لارا الجبيلي والسيدة سارة مصطفى سعد وسائر عضوات الجمعية.

وكانت مناسبة أيضا لبى السعودي طلبات الشبان والشابات لإلتقاط صور سلفي او صور جامعة وقد غطت الألوان الوجوه واعتلتها البسمة والضحكات والفرح.



































































































إعتبر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن مهرجان صيدا بالألوان كان مناسبة وبصمة فرح كبيرة عمت المدينة ومنطقتها. وقد حرص السعودي على أن يمضي معظم وقته مع المواطنين والمشاركين في اليوم الأخير من مهرجانات صيدا والذي شمل سباق دراجات هوائية ومهرجان صيدا بالألوان الذي إستقطب الألاف من المواطنين على مدى ساعات بعض الظهر وحتى المساء.وجال السعودي والنائب بهية الحريري والأستاذ أحمد الحريري في مكان المهرجان( الباحة الخلفية لمدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا) مع رئيسة وأعضاء اللجنة الدولية لمهرجانات صيدا السيدة نادين كاعين والسيدة ميساء حنوني يعفوري والسيدة نادين الترياقي والسيدة لارا الجبيلي والسيدة سارة مصطفى سعد وسائر عضوات الجمعية.وكانت مناسبة أيضا لبى السعودي طلبات الشبان والشابات لإلتقاط صور سلفي او صور جامعة وقد غطت الألوان الوجوه واعتلتها البسمة والضحكات والفرح. صيدا أون لاين Saida Online