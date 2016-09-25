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منظمة دولية : نصف الضحايا في حلب من الأطفال أرسل الخبر



وأضاف البيان الذي وصل إلى "سكاي نيوز عربية" إن 43 في المئة من الجرحى يوم أمس من الأطفال، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المستمرة للأطباء فإن الأطفال يلقون حتفهم على أرضية المستشفيات جراء النقص الحاد في الأدوية والمواد الطبية الأساسية خاصة أجهزة التنفس الصناعي ومواد التخدير والمضادات الحيوية.

ونقل البيان عن أحد الأطباء العاملين في حلب ويدعى أبو رجب إن المستشفى التي يعمل فيها استقبلت 67 مريضا يوم أمس 29 منهم أطفال قتل منهم خمسة لأن المستشفى لا تتوافر فيها المواد اللازمة لعلاجهم خاصة أجهزة التنفس الصناعي.

وتقول المنظمة إن تقديرات المنظمات الإغاثية تشير إلى أن 100 ألف طف محتجزون في شرقي حلب منذ ضرب الحصار حولها في يونيو الماضي.



قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" في بيان لها، اليوم الأحد، إن المعلومات التي وصلت إليها من المنظمات الإنسانية العاملة في حلب كشفت أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا الذين تستخرج جثثهم من تحت الأنقاض أو يتلقون العلاج في المستشفيات.وأضاف البيان الذي وصل إلى "سكاي نيوز عربية" إن 43 في المئة من الجرحى يوم أمس من الأطفال، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المستمرة للأطباء فإن الأطفال يلقون حتفهم على أرضية المستشفيات جراء النقص الحاد في الأدوية والمواد الطبية الأساسية خاصة أجهزة التنفس الصناعي ومواد التخدير والمضادات الحيوية.ونقل البيان عن أحد الأطباء العاملين في حلب ويدعى أبو رجب إن المستشفى التي يعمل فيها استقبلت 67 مريضا يوم أمس 29 منهم أطفال قتل منهم خمسة لأن المستشفى لا تتوافر فيها المواد اللازمة لعلاجهم خاصة أجهزة التنفس الصناعي.وتقول المنظمة إن تقديرات المنظمات الإغاثية تشير إلى أن 100 ألف طف محتجزون في شرقي حلب منذ ضرب الحصار حولها في يونيو الماضي. سكاي نيوز Saida Online