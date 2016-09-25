الصفحة الرئيسية / غرائب و عجائب / شاهد.. ثعبان ضخم يفاجئ عمال بناء بالبرازيل

شاهد.. ثعبان ضخم يفاجئ عمال بناء بالبرازيل أرسل الخبر



وقد ظهر الثعبان الضخم بعد وقوع انفجار في أحد الكهوف بالقرب من موقع العمال، فيما التقط أحدهم مقطعا مصورا يكشف عن الجسم العملاق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عمال البناء فوجئوا بعد حدوث الانفجار بظهور "أناكوندا" عملاق تم تقييده ورفعه من قبل ونش ضخم، فيما لم يتضح إن كان العمال قتلوا الثعبان أم لا.

عثر عمال في شمال البرازيل على ثعبان ضخم، يمتد طوله لـ33 قدم ويزن 400 كغرام، عند موقع بناء سد "بيلو مونتى" في ولاية بارا.وقد ظهر الثعبان الضخم بعد وقوع انفجار في أحد الكهوف بالقرب من موقع العمال، فيما التقط أحدهم مقطعا مصورا يكشف عن الجسم العملاق.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عمال البناء فوجئوا بعد حدوث الانفجار بظهور "أناكوندا" عملاق تم تقييده ورفعه من قبل ونش ضخم، فيما لم يتضح إن كان العمال قتلوا الثعبان أم لا. وكالات