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بالفيديو.. رئيس "أرامكو".. من السفر بطائرة خاصة إلى البحث عن مقعد بدرجة اقتصادية أرسل الخبر



واوضح عبدالله جمعة، خلال حديث في اللقاء السنوي لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن دفعة العام 1974، بأسلوب صريح وطريف في نفس الوقت، أن الموظفين الكبار الذين اعتادوا على امتيازات ضخمة، هم الأكثر إحساسا بذلك التغيير، وأن الحل هو التذكر دائما أن الوضع الوظيفي لن يدوم، حتى لا يصاب المتقاعد بالاكتئاب أو الانعزال داخل المنزل.

وضرب مثلا بالصعوبة حاليا في تمكنه من حجز مقعد على طائرة في الدرجة السياحية، بعد أن ظل يسافر ‏بطائرة ‏خاصة لمدة 13 عاما إلى مطارات دولية، ولا يعبأ بعدد الحقائب التي يحملها، وكانت تنتظره سيارة فارهة على أعتاب الطائرة ذهابا وإيابا.

وقال الرئيس الأسبق لشركة أرامكو إنه وبعد ترك الوظيفة، أصبح يعاني في البحث عن تذكرة درجة سياحية، ويستقل الحافلة للطائرة بدلا عن السيارة الفاخرة التي تقله من مدرج الطائرة إلى بهو المطار.

وشدد جمعة في حديثه على أن ضرورة الحفاظ على شخصيتنا وما كنا عليه قبل الوظيفة ونعيمها، حتى نستطيع لاحقا التأقلم على التغيير الكبير، مشيرا إلى أن أشخاصا عدة أصيبوا بحالة اكتئاب شديد، وانعزلوا عن الحياة والمجتمع، لعدم مقدرتهم على مواجهة الحياة بعد ترك الوظيفة.

وتفاعل مغردون مع مقطع الفيديو، وذلك عبر إعادة نشره بكثافة، كما قام آخرون بالتعليق على المقطع، والتي تباينت بحسب المعلقين، فمنهم من وجه حديثه للمتقاعدين حديثا، ناصحا إياهم بمشاهدة المقطع، ومنهم من حذر أصحاب المناصب المرموقة من وجاهة الوظيفة وزخرفها، ومنهم من شبه كراسي المناصب بكراسي القطار، وأنه مهما طالت رحلة القطار فإنه سيأتي يوم ما ويتوقف القطار وستغادر الكرسي لتفسح لشخص آخر سيجلس عليه.

وشغل عبدالله جمعة منصب رئيس أرامكو في الفترة بين 1995- 2009، وذلك بعد مسيرة طويلة من التدرج في المناصب، بدأها بساعي بريد ثم مذيع في الإذاعة الداخلية لأرامكو، كما عمل قائدا لسيارة إطفاء، ومترجما للفواتير، وتدرج في أعمال أخرى حتى وصل إلى نائب الرئيس ونائب أول ومن ثم رئيس الشركة، هذا ويعرف عن جمعة نهجه الابتكاري في العمل واهتمامه الكبير بإعداد القادة، كما أنه رياضي سابق حيث لعب كحارس مرمى في فريق القادسية السعودي، كما اشتهر بمشاركاته الفعالة في دعم الخدمات الاجتماعية التطوعية.



#الحياة ما بعد #التقاعد

في كلمة للأستاذ عبدالله جمعة

رئيس #أرامكو السابق

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|| لو دامت لغيرك ،، ما اتصلت إليك || pic.twitter.com/kSBxXMQr8q — ملتقى موظفي #أرامكو (@RYaramco) September 22, 2016

كشف الرئيس الأسبق لشركة أرامكو، عبدالله جمعة، عن بعض التغيرات التي طرأت على حياته بعد التقاعد، والأشياء التي افتقدها بعدما ترك منصبه.واوضح عبدالله جمعة، خلال حديث في اللقاء السنوي لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن دفعة العام 1974، بأسلوب صريح وطريف في نفس الوقت، أن الموظفين الكبار الذين اعتادوا على امتيازات ضخمة، هم الأكثر إحساسا بذلك التغيير، وأن الحل هو التذكر دائما أن الوضع الوظيفي لن يدوم، حتى لا يصاب المتقاعد بالاكتئاب أو الانعزال داخل المنزل.وضرب مثلا بالصعوبة حاليا في تمكنه من حجز مقعد على طائرة في الدرجة السياحية، بعد أن ظل يسافر ‏بطائرة ‏خاصة لمدة 13 عاما إلى مطارات دولية، ولا يعبأ بعدد الحقائب التي يحملها، وكانت تنتظره سيارة فارهة على أعتاب الطائرة ذهابا وإيابا.وقال الرئيس الأسبق لشركة أرامكو إنه وبعد ترك الوظيفة، أصبح يعاني في البحث عن تذكرة درجة سياحية، ويستقل الحافلة للطائرة بدلا عن السيارة الفاخرة التي تقله من مدرج الطائرة إلى بهو المطار.وشدد جمعة في حديثه على أن ضرورة الحفاظ على شخصيتنا وما كنا عليه قبل الوظيفة ونعيمها، حتى نستطيع لاحقا التأقلم على التغيير الكبير، مشيرا إلى أن أشخاصا عدة أصيبوا بحالة اكتئاب شديد، وانعزلوا عن الحياة والمجتمع، لعدم مقدرتهم على مواجهة الحياة بعد ترك الوظيفة.وتفاعل مغردون مع مقطع الفيديو، وذلك عبر إعادة نشره بكثافة، كما قام آخرون بالتعليق على المقطع، والتي تباينت بحسب المعلقين، فمنهم من وجه حديثه للمتقاعدين حديثا، ناصحا إياهم بمشاهدة المقطع، ومنهم من حذر أصحاب المناصب المرموقة من وجاهة الوظيفة وزخرفها، ومنهم من شبه كراسي المناصب بكراسي القطار، وأنه مهما طالت رحلة القطار فإنه سيأتي يوم ما ويتوقف القطار وستغادر الكرسي لتفسح لشخص آخر سيجلس عليه.وشغل عبدالله جمعة منصب رئيس أرامكو في الفترة بين 1995- 2009، وذلك بعد مسيرة طويلة من التدرج في المناصب، بدأها بساعي بريد ثم مذيع في الإذاعة الداخلية لأرامكو، كما عمل قائدا لسيارة إطفاء، ومترجما للفواتير، وتدرج في أعمال أخرى حتى وصل إلى نائب الرئيس ونائب أول ومن ثم رئيس الشركة، هذا ويعرف عن جمعة نهجه الابتكاري في العمل واهتمامه الكبير بإعداد القادة، كما أنه رياضي سابق حيث لعب كحارس مرمى في فريق القادسية السعودي، كما اشتهر بمشاركاته الفعالة في دعم الخدمات الاجتماعية التطوعية. مواقع إخبارية سعودية Saida Online