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بالصور.. قصة العملاق الذي يراقب غرفة ميريام فارس أرسل الخبر



ولم يمر على الوسط الفني أكثر هوساً من الفنانة ميريام فارس التي دائماً ما تتعاقد مع شركات خاصة يرتدي أفرادها أحياناً لباس قوات"الكوماندوز" أو "الصاعقة"، كما لم يمر على الوسط أضخم وأشهر من "البودي غارد" الخاص بها والذي يتنقل معها في جولاتها. كذلك أثار الاستغراب ولم يسلم من عبارات التندر والطرافة وسرق الأضواء منها عندما ظهر لأول مرة مرافقاً لها في 3 حفلات في مصر.

ولم يقتصر الأمر على تلك الحفلات بل شوهد الرجل العملاق ذو الطول الفارع الذي يلقب بـ"المارد" في كانون الثاني/يناير الماضي يقف أمام غرفة ولادة ميريام فارس في أحد مستشفيات بيروت فارضاً طوقاً أمنياً بمفرده، وأوكلت إليه عدد من المهام منها عدم السماح بتصوير أو تقبيل الأم وطفلها، إضافة إلى سحب الهواتف المحمولة قبل الدخول إلى الغرفة.









يستعين بعض النجوم بـ"البودي غاردز" إذا تطلب الأمر حضورهم إلى مناسبة عامة أو في جولاتهم في الأماكن المكتظة خشية وقوع مكروه لهم أو كنوع من "البريستيج" يحدث صخباً ويضفي عليهم نوع من الأهمية والشعور بالذات.ولم يمر على الوسط الفني أكثر هوساً من الفنانة ميريام فارس التي دائماً ما تتعاقد مع شركات خاصة يرتدي أفرادها أحياناً لباس قوات"الكوماندوز" أو "الصاعقة"، كما لم يمر على الوسط أضخم وأشهر من "البودي غارد" الخاص بها والذي يتنقل معها في جولاتها. كذلك أثار الاستغراب ولم يسلم من عبارات التندر والطرافة وسرق الأضواء منها عندما ظهر لأول مرة مرافقاً لها في 3 حفلات في مصر.ولم يقتصر الأمر على تلك الحفلات بل شوهد الرجل العملاق ذو الطول الفارع الذي يلقب بـ"المارد" في كانون الثاني/يناير الماضي يقف أمام غرفة ولادة ميريام فارس في أحد مستشفيات بيروت فارضاً طوقاً أمنياً بمفرده، وأوكلت إليه عدد من المهام منها عدم السماح بتصوير أو تقبيل الأم وطفلها، إضافة إلى سحب الهواتف المحمولة قبل الدخول إلى الغرفة. العربية Saida Online