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العماد قهوجي رعى تدشين حديقة شهداء الجيش في ثكنة الصالحية بعد اعادة تأهيلها بمبادرة من روتاري صيدا أرسل الخبر



رسالة العماد قهوجي

بعد قص شريط تدشين الحديقة وازاحة الستارة عن النصب التذكاري لشهداء الجيش ، سلم العميد اسحق منى قطب رسالة وجهها قائد الجيش العماد جان قهوجي الى روتاري صيدا تقديرا لمبادرة النادي وجاء فيها : نتوجه اليكم ومن خلالكم الى اعضاء نادي روتاري صيدا بخالص الشكر والامتنان على بادرتكم الكريمة تنفيذ اشغال تأهيل حديقة ثكنة جان وهبة – الصالحية وتأمين بعض تجهيزاتها . ان المؤسسة العسكرية تكبر بكم وبكل ابناء الوطن المخلصين الذي يضمون سواعدهم واراداتهم الى سواعد وارادات جنودها في مسيرة الحفاظ على ديمومة لبنان ورفعة مواطنيه . وفقكم الله وانعم عليكم بموفور الصحة والعافية وبمزيد من التقدم والنجاح في اعمالكم الخيرة .

دانية الصلح صفي الدين

ثم تحدثت رئيسة النادي دانية الصلح صفي الدين فقالت : كم انا سعيدة لأشارك زميلتي الرئيسة منى قطب في هذه المناسبة الوطنية الجامعة وذلك باعادة تأهيل حديقة ثكنة الصالحية والنصب التذكاري لشهداء الوطن . تأتي هذه المناسبة ومدينة صيدا ما زالت تنبض بالاحتفالات المميزة التي شاركت فيها مختلف الفعاليات والشرائح الوطنية وتؤكد من خلالها اصالة الموقف الصادق لمدينة صيدا في دعمها وتأييدها للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الوطنية . فصيدا ليست فقط ممرا للجنوب بل هي كانت وما زالت وستبقى عاصمة العيش المشترك ورائدة العمل الوطني ومدينة الفرح والحياة. وان نادي روتاري صيدا يعتز بقيامه بمشاريع تخدم مجتمع المدينة وهذا المشروع خير تعبير عن تقديرنا لجيشنا الباسل ، متمنين ان يستمر تعاوننا ويزدهر لما فيه مصلحة وطننا الحبيب .

منى قطب

والقت الرئيسة السابقة للنادي منى قطب كلمة بالمناسبة فقالت: نلتقي اليوم في نبع الشرف والتضحية والوفاء ، في حديقة ثكنة جيشنا الباسل في الصالحية لنعبر عن دعمنا وتقديرنا للجيش اللبناني والتضحيات التي يقدمها للوطن ، وهذا اقل واجب نقدمه للمؤسسة العسكرية باهداء عمل متواضع من نادي روتاري صيدا تقديرا لجهود هذه المؤسسة العريقة ولرجالها الأبطال اصحاب الشهامة والمروءة . وانه لفخر واعتزاز لنادي روتاري صيدا ان يقف اليوم في هذه الحديقة بين ابطال جيشنا الباسل تخليدا لذكرى شهدائه الأبطال وتقديرا لتضحياته الغالية صونا للكرامات والحريات .

واضافت: يا حماة الوطن انكم اليوم اذ تواصلون مسيرة البذل والفداء تؤكدون للبنان وشعبه اجمع انكم الحصن المنيع الذي يحمي الوطن ويحفظ عزته وكرامته . فتحية اجلال واكبار لشهداء الجيش الذي اقيمت هذه الحديقة تخليدا لذكراهم وكل شهداء المؤسسة العسكرية وما اكثرها تضحياتها في مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا هذه الأيام .

وقالت: ليست هذه المبادرة الا عملا بسيطا لا يرقى الى التضحيات التي يبذلها يوميا جيشنا الباسل في السهر على امن الوطن . حمى الله جيشنا الأبي قيادة وضباطا وجنودا ليبقى رأس الوطن مرفوعا عاليا .وخصت قطب بالشكر المهندس جو قزحيا الذي قام بتنفيذ المشروع . وفي الختام اقيم حفل كوكتيل وجرى قطع قالب حلوى المناسبة .

























رعى قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلا بقائد اللواء الأول العميد ميلاد اسحق حفل تدشين حديقة شهداء الجيش في ثكنة جان وهبة في الصالحية – شرق صيدا بعد اعادة تأهيلها بمبادرة من نادي روتاري صيدا الذي كان بادر في حزيران من العام 2008 الى انشاء وتجهيز هذه الحديقة واقامة نصب تذكاري فيها تحية لشهداء الجيش، وأعاد النادي هذا العام وفي عهد رئيسته السابقة منى قطب تأهيلها تعبيرا عن دعمه وتقديره للمؤسسة العسكرية والتضحيات التي تقدمها دفاعا عن لبنان.وحضر الحفل الرئيسة الحالية لروتاري صيدا دانية الصلح صفي الدين وعدد من اعضاء النادي وقائد موقع الصالحية وعدد من الضباط .رسالة العماد قهوجيبعد قص شريط تدشين الحديقة وازاحة الستارة عن النصب التذكاري لشهداء الجيش ، سلم العميد اسحق منى قطب رسالة وجهها قائد الجيش العماد جان قهوجي الى روتاري صيدا تقديرا لمبادرة النادي وجاء فيها : نتوجه اليكم ومن خلالكم الى اعضاء نادي روتاري صيدا بخالص الشكر والامتنان على بادرتكم الكريمة تنفيذ اشغال تأهيل حديقة ثكنة جان وهبة – الصالحية وتأمين بعض تجهيزاتها . ان المؤسسة العسكرية تكبر بكم وبكل ابناء الوطن المخلصين الذي يضمون سواعدهم واراداتهم الى سواعد وارادات جنودها في مسيرة الحفاظ على ديمومة لبنان ورفعة مواطنيه . وفقكم الله وانعم عليكم بموفور الصحة والعافية وبمزيد من التقدم والنجاح في اعمالكم الخيرة .دانية الصلح صفي الدينثم تحدثت رئيسة النادي دانية الصلح صفي الدين فقالت : كم انا سعيدة لأشارك زميلتي الرئيسة منى قطب في هذه المناسبة الوطنية الجامعة وذلك باعادة تأهيل حديقة ثكنة الصالحية والنصب التذكاري لشهداء الوطن . تأتي هذه المناسبة ومدينة صيدا ما زالت تنبض بالاحتفالات المميزة التي شاركت فيها مختلف الفعاليات والشرائح الوطنية وتؤكد من خلالها اصالة الموقف الصادق لمدينة صيدا في دعمها وتأييدها للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الوطنية . فصيدا ليست فقط ممرا للجنوب بل هي كانت وما زالت وستبقى عاصمة العيش المشترك ورائدة العمل الوطني ومدينة الفرح والحياة. وان نادي روتاري صيدا يعتز بقيامه بمشاريع تخدم مجتمع المدينة وهذا المشروع خير تعبير عن تقديرنا لجيشنا الباسل ، متمنين ان يستمر تعاوننا ويزدهر لما فيه مصلحة وطننا الحبيب .منى قطبوالقت الرئيسة السابقة للنادي منى قطب كلمة بالمناسبة فقالت: نلتقي اليوم في نبع الشرف والتضحية والوفاء ، في حديقة ثكنة جيشنا الباسل في الصالحية لنعبر عن دعمنا وتقديرنا للجيش اللبناني والتضحيات التي يقدمها للوطن ، وهذا اقل واجب نقدمه للمؤسسة العسكرية باهداء عمل متواضع من نادي روتاري صيدا تقديرا لجهود هذه المؤسسة العريقة ولرجالها الأبطال اصحاب الشهامة والمروءة . وانه لفخر واعتزاز لنادي روتاري صيدا ان يقف اليوم في هذه الحديقة بين ابطال جيشنا الباسل تخليدا لذكرى شهدائه الأبطال وتقديرا لتضحياته الغالية صونا للكرامات والحريات .واضافت: يا حماة الوطن انكم اليوم اذ تواصلون مسيرة البذل والفداء تؤكدون للبنان وشعبه اجمع انكم الحصن المنيع الذي يحمي الوطن ويحفظ عزته وكرامته . فتحية اجلال واكبار لشهداء الجيش الذي اقيمت هذه الحديقة تخليدا لذكراهم وكل شهداء المؤسسة العسكرية وما اكثرها تضحياتها في مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا هذه الأيام .وقالت: ليست هذه المبادرة الا عملا بسيطا لا يرقى الى التضحيات التي يبذلها يوميا جيشنا الباسل في السهر على امن الوطن . حمى الله جيشنا الأبي قيادة وضباطا وجنودا ليبقى رأس الوطن مرفوعا عاليا .وخصت قطب بالشكر المهندس جو قزحيا الذي قام بتنفيذ المشروع . وفي الختام اقيم حفل كوكتيل وجرى قطع قالب حلوى المناسبة . صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي