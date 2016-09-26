الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور.... اقفال الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة للمطالبة بتعويضات

بالصور.... اقفال الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة للمطالبة بتعويضات أرسل الخبر



اشارة الى ان عشرات المحلات التجارية والمنازل والسيارات تضررت خلال الاشتباكات الاخيرة التي وقعت بعد جريمة اغتيال الفلسطيني سيمون طه داخل المخيم.





اقفل عدد من اصحاب المحال التجارية في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة في صيدا الطريق الرئيسي بالعوائق احتجاجا على عدم تجاوب المسؤولين المعنيين للتعويض عليهم جراء الاشتباكات الاخيرة التي وقعت في المنطقة.اشارة الى ان عشرات المحلات التجارية والمنازل والسيارات تضررت خلال الاشتباكات الاخيرة التي وقعت بعد جريمة اغتيال الفلسطيني سيمون طه داخل المخيم. صيدا أون لاين