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نيللي مقدسي… ”مافيش رجّالة” أرسل الخبر



وعن الغياب قالت نيللي: “لا اعتبره غياب، بقدر ما اعتبره استراحة المحارب لترقب كل ما حصل في الساحة الفنية أخيراً، اضافةً لتحضير اعمال عدة ها انا اقدمها اليوم تباعاً”.

اما عن انتقائها لأغنية تحمل اسم “مافيش رجّالة”، فقالت: “احببت عنوان الاغنية، الا ان مضمونها لا يتطرق الا للرجال الذين يعتبرون ان الرجولة هي في عدم احترام المرأة وتعنيفها وعدم المساواة بينهما الخ”. واضافت: “الرجولة لا تعني الذكورية!”.

يذكر ان نيللي حضّرت أغنية منفردة أخرى ستطلقها قريباً بعد “مافيش رجّالة”، إضافةً إلى ألبوم مؤلف من 12 أغنية قديمة أعادت توزيعها.

يُشار إلى أن الأغنية بدأ بثها رسمياً وحصرياً عبر “أنغامي” تليها الإذاعات والمحطات اللبنانية والعربية.



بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات، عادت النجمة اللبنانية نيللي مقدسي إلى الساحة الفنية بقوة، وبجعبتها أغنية بعنوان “مافيش رجّالة” من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش ومن إنتاجها الخاص.وعن الغياب قالت نيللي: “لا اعتبره غياب، بقدر ما اعتبره استراحة المحارب لترقب كل ما حصل في الساحة الفنية أخيراً، اضافةً لتحضير اعمال عدة ها انا اقدمها اليوم تباعاً”.اما عن انتقائها لأغنية تحمل اسم “مافيش رجّالة”، فقالت: “احببت عنوان الاغنية، الا ان مضمونها لا يتطرق الا للرجال الذين يعتبرون ان الرجولة هي في عدم احترام المرأة وتعنيفها وعدم المساواة بينهما الخ”. واضافت: “الرجولة لا تعني الذكورية!”.يذكر ان نيللي حضّرت أغنية منفردة أخرى ستطلقها قريباً بعد “مافيش رجّالة”، إضافةً إلى ألبوم مؤلف من 12 أغنية قديمة أعادت توزيعها.يُشار إلى أن الأغنية بدأ بثها رسمياً وحصرياً عبر “أنغامي” تليها الإذاعات والمحطات اللبنانية والعربية. فاديا العلي Saida Online