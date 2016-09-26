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بالفيديو.. شاهد فخامة الدرجة الأولى على طيران الإمارات على مقعد تكلفت السفر فيه 21000 دولار أرسل الخبر



صوّر كيسي نيستات صانع الأفلام الأميركي رحلته من دبي إلى نيويورك قبل أيام التي استغرقت 14 ساعة على متن واحدة من أفخم الطائرات الموجودة على الإطلاق.

رفع "طيران الإمارات" حجز نجم يوتيوب من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى دون مقابل. كان المقعد ليكلفه أكثر من 21 ألف دولار، كما قال. وفي حين قد يبدو من غير المُتخيل أن تُفكر في إنفاق هذا القدر من المال على أي شيء، حسناً، لتنتظر حتى ترى مقدار الرفاهية الذي تمتع به.

شاهد مقطع الفيديو بالأسفل لتواصل حماسك تجاه تجربة طيران نيستات على خطوط الطيران التي صنفها استطلاع Skytrax باعتبارها الأفضل في العالم. وتذكّر رغم أن مقعدك في الدرجة الاقتصادية يأتي معه بسكويت مجاناً فقط، فإنه على الأقل لا يكلفك ثمن منزل صغير.



من الآمن لك أن تقول إنك لا تعرف الرفاهية حتى تغتسل في حمام فسيح ومطلي بالذهب ومجهز بمنتجات العناية بالبشرة الطبيعية على ارتفاع يزيد على 40 ألف قدم في الهواء.صوّر كيسي نيستات صانع الأفلام الأميركي رحلته من دبي إلى نيويورك قبل أيام التي استغرقت 14 ساعة على متن واحدة من أفخم الطائرات الموجودة على الإطلاق.رفع "طيران الإمارات" حجز نجم يوتيوب من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى دون مقابل. كان المقعد ليكلفه أكثر من 21 ألف دولار، كما قال. وفي حين قد يبدو من غير المُتخيل أن تُفكر في إنفاق هذا القدر من المال على أي شيء، حسناً، لتنتظر حتى ترى مقدار الرفاهية الذي تمتع به.شاهد مقطع الفيديو بالأسفل لتواصل حماسك تجاه تجربة طيران نيستات على خطوط الطيران التي صنفها استطلاع Skytrax باعتبارها الأفضل في العالم. وتذكّر رغم أن مقعدك في الدرجة الاقتصادية يأتي معه بسكويت مجاناً فقط، فإنه على الأقل لا يكلفك ثمن منزل صغير. هافنغتون بوست Saida Online