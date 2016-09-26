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بالصور... اهل الطفلة تيا رنو يقطعون الطريق امام مستشفى حمود أرسل الخبر



وقد حمل المعتصمون صور الطفلة تيا ابنة الثماني سنوات ولافتات كتب عليها :" ضحية الطب الفاشل" وافترشوا الارض مانعين السيارات من العبور.

وقد حاول عدد من المعتصمين الدخول الى المستشفى ولكن القوى الامنية منعتهم من ذلك وفرضت طوقا امنيا حول المستشفى.













قام اهل الطفلة تيا محمود رنو بقطع الطريق امام مستشفى حمود الجامعي في صيدا استنكارا لوفاة ابنتهم منذ ايام في المستشفى مطالبين وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور او من ينوب عنه بالتواصل معهم قبل فتح الطريق.وقد حمل المعتصمون صور الطفلة تيا ابنة الثماني سنوات ولافتات كتب عليها :" ضحية الطب الفاشل" وافترشوا الارض مانعين السيارات من العبور.وقد حاول عدد من المعتصمين الدخول الى المستشفى ولكن القوى الامنية منعتهم من ذلك وفرضت طوقا امنيا حول المستشفى. صيدا أون لاين Saida Online